Leverkusen marca no fim e arranca empate com Copenhague

Em jogo com três gols nos últimos dez minutos, Copenhague e Bayer Leverkusen empataram por 2 a 2, nesta quarta-feira (18), pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O time dinamarquês ficou duas vezes na frente do placar com gols de Larsson e Robert, mas os alemães arrancaram o empate com belo gol de falta de Grimaldo e de Hatzidiakos (contra) após chute de Echeverri.
Com o empate, cada time somou um ponto. O Copenhague volta a campo no próximo dia 1º de outubro, às 13h45 (de Brasília), contra o Qarabag, no Azerbaijão, enquanto o Bayer Leverkusen recebe o PSV, da Holanda, no mesmo dia, às 16h, na Alemanha.
Leverkusen arranca empate com gol nos acréscimos
Jogando em casa, o Copenhague começou melhor na partida. O time dinamarquês explorou bastante as jogadas pelo lado de campo com Achouri e Larsson. Dessa forma, encontrou o caminho do gol, aos nove minutos. Achouri recebeu lançamento, acreditou na jogada e evitou a saída pela linha de fundo. Na sequência, cruzou para a área e Larsson abriu o placar.
Em desvantagem, o Bayer Leverkusen tentou dar uma resposta e assustou em chutes de Andrich e Grimaldo. Contudo, o Copenhague era mais perigoso. Na reta final, o time dinamarquês pressionou e quase ampliou aos 39 minutos, mas o chute de Elyounoussi acertou a trave. Depois, Moukoko teve uma oportunidade aos 43, mas Flekken defendeu.
Na etapa final, o Bayer Leverkusen cresceu no jogo. Dessa forma, levou perigo em chutes de Shick e Echeverri, além de acertar uma bola na trave com Ben Seguir. Apesar dos sustos, o Copenhague não ficou só assistindo e também assustou, como nas finalizações de Lerager e Elyounoussi.
Nos minutos finais, o jogo ganhou emoção. Em bela cobrança de falta, Grimaldo fez uma pintura e empatou o jogo, aos 36 minutos. O gol deu ânimo para o time alemão, que se lançou ao ataque. Contudo, deixou espaços para os contragolpes. O Copenhague, portanto, aproveitou, e ficou na frente do placar com gol do brasileiro Robert. Nos acréscimos, Echeverri empatou e deu números finais ao jogo.
