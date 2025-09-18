Flamengo x Estudiantes, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Flamengo e Estudiantes entram em campo nesta quinta-feira (18), às 21h30, na abertura das quartas de final da Libertadores, no Maracanã. A equipe rubro-negra busca manter o bom momento da temporada, enquanto o “Pincha” procura segurar os brasileiros para ter condições de classificação à próxima fase dentro de casa.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, transmite o embate, ao vivo, a partir de 20h. Christian Rafael, com sua voz inconfundível, narra a partida. Deyvid Xavier comenta o encontro entre brasileiros e argentinos. Por fim. Pedro Rigoni assume a condução das reportagens no Maraca.

