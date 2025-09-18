Alianza Lima x Universidad de Chile, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Alianza Lima e Universidad de Chile se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 20h, no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. Na semana que vem, o encontro será em Santiago do Chile, no Estádio Nacional, da capital do país andino.

A Voz do Esporte já está de prontidão para narrar o embate, ao vivo, a partir das 20h (horário de Brasília). Eduardo Rizzati já avisou nas suas redes sociais que narra o embate. Ele terá o suporte de Diogo Martin nos comentários e David Silva nas reportagens.

