Rashford decide, e Barcelona vence o Newcastle pela Champions

Emprestado pelo Manchester United, Marcus Rashford foi fundamental na vitória por 2 a 1 do Barcelona sobre o Newcastle, pela primeira rodada da fase de liga da Champions 2025/26, no St. James’ Park, na Inglaterra. O inglês marcou os dois gols do Barça na segunda etapa, um deles um golaço, e agora chega a sete gols contra os Magpies na carreira. Além disso, o jogador entrou na vaga de Lamine Yamal e mostra que quer espaço no time catalão. Os ingleses tiveram dificuldades no segundo tempo, mas Gordon diminiu a diferença nos acréscimos para colocar ânimo no fim, mas os espanhóis garantiram o triunfo.

Foi o primeiro jogo das duas equipes na fase de liga da Champions League. Cada time disputará oito partidas buscando a classificação direta para as oitavas de final da competição ou, pelo menos, aos playoffs em que uma vaga nesta próxima fase estará em jogo.

“Magpies” assustam mais vezes

O Newcastle comandou as principais ações do primeiro tempo, porém a intensidade não foi tão alta a todo momento. Logo no início, o time inglês ficou próximo de abrir o placar no St. James’ Park, mas parou no goleiro Joan García, do Barcelona. Gordon, aliás, furou de forma incrível um cruzamento na pequena área e Barnes teve chance clara. Os visitantes, entretanto, tiveram muitas dificuldades para avançar ao ataque, apesar de terem o maior percentual de posse de bola. No entanto, sem agressividade. Foi somente nos últimos minutos que o Barça conseguiu chegar ao ataque e finalizar, mas nenhuma chance assustou o goleiro Pope.

Rashford castiga e susto no fim

O Newcastle iniciou da mesma maneira do primeiro tempo. Aos dois minutos, Joelinton, de cabeça, quase colocou para dentro da área. Porém, o Barcelona foi mais eficiente. Na dificuldade de atacar, o Barça conseguiu chegar ao ataque e tentou com Koundé, que cruza na cabeça de Rashford, que balançou a rede. O inglês, aliás, chegou por empréstimo ao time catalão. Inspirado na etapa final, o “cuche”, apelidado pelo time, marcou um golaço na Inglaterra. O camisa 14 recebeu na entrada, se desvencilhou da marcação e mandou um foguete. Logo depois, Raphinha quase marcou o terceiro.

Depois do segundo gol, o Newcastle buscou diminuir o prejuízo. Woltemade deu bom passe de letra para Bruno Guimarães, que chutou forte para defesa em dois tempo de Joan García. Já nos acréscimos, Gordon dimiuiu a diferença após aproveitar vacilo da zaga espanhola. Com o jogo perigoso, o Barcelona ficou mais com a bola. Aliás, Dani Olmo teve a chance de fazer o terceiro.

Próximos desafios

Os clubes só voltam a campo pela Champions somente no dia 1° de outubro, pela segunda rodada da fase de liga da competição. Às 13h45 (de Brasília), o Newcastle o Union Saint-Gilloise, no Constant Vanden Stock. Mais tarde, às 16h (de Brasília), o Barcelona enfrenta o PSG, no Lluís Companys.

