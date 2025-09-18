Com ausências, Flamengo divulga relacionados para jogo contra Estudiantes

O Flamengo anunciou a lista de relacionados para a partida desta quinta-feira (18) contra o Estudiantes, às 21h30, no Maracanã, pela partida de ida das quartas de final da Libertadores. O técnico Filipe Luís tem desfalques em três setores para o duelo de logo mais.

O treinador e a comissão técnica preferiram não relacionar o volante Jorginho, que ainda se recupera de um edema na coxa direita. Além dele, o lateral-esquerdo Alex Sandro também está de fora da partida por conta de uma lesão muscular na panturrilha esquerda. Por fim, o atacante Juninho também não fica à disposição por opção técnica.

Por fim, Pulgar voltou às atividades no gramado, mas ainda precisa de ao menos de duas semanas para ser liberado para a última fase. Ele, afinal, se recupera da fratura no quinto metatarso do pé direito.

Por outro lado, após ser punido com 12 jogos pelo STJD e obter um efeito suspensivo, Bruno Henrique volta a ficar à disposição do Flamengo. O jogador, afinal, é importante em questão de gols para o clube rubro-negro na Libertadores.

O Flamengo busca um placar confortável para fazer o segundo duelo mais tranquilo. Aliás, a partida de volta ocorrerá na próxima quinta-feira (25) no Estádio Jorge Luis Hirschi, em La Plata, também às 21h30 (de Brasília). Quem vencer vai enfrentar o vencedor de Racing ou Vélez Sarsfield.

Relacionados do Flamengo

GOLEIROS: Rossi, Matheus Cunha e Dyogo Alves

DEFENSORES: Ayrton Lucas, Danilo, Emerson Royal, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Vinã

MEIO-CAMPISTAS: Allan, De la Cruz, Arrascaeta, Saúl, Evertton Araujo, Carrascal e Luiz Araújo

ATACANTES: Bruno Henrique, Everton Cebolinha, Michael, Pedro, Plata, Samuel Lino e Wallace Yan

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.