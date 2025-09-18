Botafogo libera Barrera para o Mundial Sub-20. Montoro fica

Na briga por vaga na próxima Copa Libertadores via Campeonato Brasileiro, o Botafogo não contará com o atacante Barrera, liberado para servir à seleção colombiana no Mundial Sub-20. O torneio internacional será disputado no Chile, entre os dias 27 de setembro e 19 de outubro.

Segundo o site “ge”, o clube alvinegro liberou o jogador cafeteiro, que, aliás, já está treinando com a equipe nacional de seu país para o certame. Por ser uma competição fora da Data Fifa, o Botafogo não tinha a obrigação de liberá-lo.

Barrera chegou ao Botafogo no fim de julho e jogou pouquíssimo pelo Mais Tradicional. Ele entrou no empate com o Corinthians por 1 a 1, no Brasileirão, no Nilton Santos, nos três minutos finais do embate.

O atacante de 19 anos desfalca o Botafogo, então, até o dia 5 de outubro, data que marca o fim da primeira fase do Mundial. Os Cafeteiros dividem a chave com a Arábia Saudita, Nigéria e Noruega. Se a Colômbia avança, o mata-mata vai de 7 a 19 de outubro, dia da grande final do Mundial.

Para o mesmo Mundial, o Botafogo, porém, não cedeu o meia-atacante Montoro à seleção argentina. Na última Data Fifa, ele treinou com a seleção da categoria, porém, o clube avaliou que seu desfalque seria importante em outubro. Ele, assim, fica com o grupo para a sequência do Brasileirão.

