D’Alessandro fala sobre saída de Fernando e revela situação dos salários no Inter

Atual diretor esportivo do Internacional, D’Alessandro concedeu entrevista coletiva nesta quinta-feira (18) e abordou diversos assuntos. Entre eles a saída de Fernando, que gerou descontentamento por parte do jogador. No entanto, o dirigente garantiu que a rescisão veio de um acordo entre as partes e que o volante seria abraçado caso se recupere e deseje voltar ao clube.

“Acho que ele está inscrito. Podemos ativar o contrato na CBF. Acho que a data é 3 de outubro. Tomara. A porta está aberta”, declarou D’Ale.

Na última terça-feira, Fernando concedeu uma entrevista à “ESPN” e falou sobre sua saída do Inter. Apesar de ter a conversa ainda não ter sido publicada na íntegra, o trecho divulgado cita que a “direção se precipitou” e que o clube poderia “esperar um pouco mais”. Assim, o jogador declarou que teria condições de jogar de 10 a 12 partidas do Brasileirão ainda.

‘O clube tem as portas abertas para o Fernando’, diz D’Alessandro

Aliás, Fernando sofreu uma lesão no joelho direito na derrota para o Fluminense, no dia 1º de junho. Dessa maneira, a direção do Inter liberou o jogador para permanecer em Goiânia enquanto tivesse com a perna imobilizada. No entanto, deveria cumprir com o protocolo estipulado pelo clube e voltar a Porto Alegre quando iniciasse a fase de fisioterapia.

“Não podemos abrir uma exceção. Bruno Gomes e Mercado se apresentaram depois de lesões graves. Os dois foram cirurgias, o Fernando não. Chamamos o Fernando e conversamos. Foi tudo muito cordial”, informou D’Alessandro.

O Inter ofereceu ao jogador a renovação de contrato para que ele ficasse mais tranquilo com relação ao futuro. Contudo, Fernando mostrou-se reticente quanto a permanecer em atividade. Assim, no acordo, as partes decidiram que, caso ele resolva voltar a atuar, o Colorado tem a prioridade na negociação.

“O clube tem preferência se ele decidir voltar. Ele não tinha certeza que voltaria ou quando. Mas fizemos questão de falar que queremos contar com ele caso decida voltar a jogar. O clube tem as portas abertas”, esclareceu o dirigente.

D’Alessandro fala sobre salários no Inter

Em seguida, o diretor esportivo revelou ainda um acordo com os jogadores para o pagamento de direitos de imagem atrasados.

“Salário em dia, imagem conforme combinado com os atletas. Entendido?”, informou.

A situação financeira do Inter é bastante delicada. Tanto que os gaúchos foram acionados na Câmara Nacional de Resolução de Disputas (CNRD) pelo Flamengo, pelo não cumprimento do pagamento de 1.472.588,33 de euros (cerca de R$ 9,3 milhões), além de pouco mais de R$ 500 mil por honorários advocatícios e custas do processo.

Além do Rubro-Negro, o Lanús, da Argentina, entrou com ação na Fifa cobrando parcela em atraso referente à contratação de Braian Aguirre. Os hermanos alegam que o Colorado não cumpriu com o pagamento de 100 mil dólares, equivalente a R$ 565 mil do período em que o acordo foi firmado.

