Garré não se firma no Vasco e está no final da fila com Diniz

Contratado no início do ano com status de titular do Vasco, Garré vive um momento de ostracismo dentro do clube. O argentino não entra em campo há mais de um mês. A última vez que atuou foi no empate em 1 a 1 com o Atlético-MG, em São Januário, no dia 10 de agosto, quando entrou no segundo tempo.

Desde então, a comissão técnica deixou claro que Garré está no fim da fila nas opções de Fernando Diniz. O treinador utilizou o argentino em apenas sete dos 23 jogos sob seu comando, nenhum como titular. Em contrapartida, durante a passagem de Fábio Carille, o meia chegou a ganhar uma sequência, sendo escalado desde o início em cinco partidas. Contudo, não conseguiu se destacar.

Além disso, as chegadas de Andrés Gomez e Matheus França agravou ainda mais a situação. Com a concorrência acirrada no setor ofensivo, Garré perdeu ainda mais espaço. Internamente, o entendimento é que o meia possui qualidade técnica, mas ainda carece de intensidade e dinâmica, características essenciais no estilo de jogo exigido por Fernando Diniz.

No próximo domingo (21), o Vasco encara o Flamengo, no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Curiosamente, foi contra o rival que Garré fez sua estreia pelo Cruz-Maltino. A tendência é que ele seja novamente relacionado. No entanto, deve permanecer no banco de reservas, como ocorreu nos últimos sete jogos do time.

Vasco investiu pesado

O Vasco investiu alto para trazer o argentino. O clube se comprometeu a pagar 2,5 milhões de euros (cerca de R$ 14,9 milhões na cotação da época) ao Krylya Sovetov, da Rússia, e firmou contrato com o jogador até dezembro de 2027.

A negociação também inclui cláusulas de desempenho. O Vasco pode pagar até 1 milhão de euros em bônus, caso Garré atinja metas como participação em gols (ele soma apenas uma assistência até o momento), presença em pelo menos 40% dos jogos de 2025 (até agora foram apenas cinco como titular em 51 partidas) e classificação para a Copa Libertadores.

