Botafogo recusa pedido de incluir diretor da Eagle em decisões da SAF

Embora sustente que a briga jurídica pelo controle do Botafogo contra a Eagle Football caminhe para um acordo, John teve, nesta quinta-feira (18), mais um episódio desta renhida batalha. A SAF do Glorioso, liderada pelo big boss norte-americano, rechaçou a presença do diretor Christopher Mallon à frente das decisões do futebol do clube, conforme pedido da empresa norte-americana na Justiça do Rio de Janeiro para reduzir a autonomia do magnata alvinegro.

Mallon foi nomeado como um diretor independente pela Eagle para monitorar os movimentos da SAF do Botafogo e observar as ações de Textor diante do imbróglio com a holding. O executivo britânico tem poderes executivos e conta com o apoio de duas figuras-chave na holding: o CEO Michael Gerlinger e Michele Kang, presidente do Conselho do grupo e do Lyon.

O Godfather, no entanto, garante que tem uma boa relação com o advogado escocês.

Botafogo contesta

O Botafogo argumentou que as condições da Eagle “não se justificam no momento atual”. O clube carioca insiste que deseja um acordo sem buscar os tribunais.

Textor, por sua vez, em carta à Justiça, se comprometeu a não enviar os ativos da SAF do Botafogo para uma nova holding nas Ilhas Cayman. Este, aliás, plano inicial para tirar o Glorioso da Eagle. A empresa, porém, não confiou na palavra do norte-americano e acionou Mallon.

A Eagle, empresa da qual Textor é sócio majoritário, é dona de 90% do futebol do Botafogo (os outros 10% são do associativo). Os acionistas da holding, contudo, romperam com o magnata norte-americano neste ano.

