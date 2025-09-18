Novorizontino x Athletic: onde assistir, escalações e arbitragem

Novorizontino e Athletic se enfrentam nesta sexta-feira (19), às 19h, no estádio Jorge Ismael de Biasi, no interior de São Paulo, pela 27ª rodada da Série B. As duas equipes passam por momentos de afirmação no torneio, mas com objetivos diferentes. O Tigre do Vale almeja o segundo resultado positivo e entrar na zona de acesso à elite do futebol brasileiro, já que está na quinta colocação, com 40 pontos. O Esquadrão de Aço está em fase de invencibilidade e o planejamento é se afastar da zona de rebaixamento, pois se encontra em 14º lugar, com 32 pontos.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do streaming Disney +.

Como chega o Novorizontino

Após sete rodadas da Série B sem um resultado positivo, o time paulista demonstrou reação com um triunfo sobre a Ferroviária. Deste modo, se cria um cenário de esperança que um segundo triunfo seguido permita o Novorizontino retornar a zona de acesso para a Série A. Isso porque há somente um ponto de desvantagem para a Chapecoense, que está na quarta posição.

O técnico Enderson Moreira contará com o retorno do volante Jean Irmer, que foi desfalque por suspensão automática na rodada passada. Há também a possibilidade de Palblo Dyego voltar a ficar disponível, pois ele se recuperou de um desconforto muscular. Por outro lado, o zagueiro Dantas será baixa, pois recebeu o cartão vermelho no último compromisso. Além disso, o atacante Bruno José, um dos destaques da equipe virou dúvida por conta de um desconforto. Por isso, ele passará por reavaliação antes do jogo.

Como chega o Athletic

O Esquadrão de Aço está mais embalado, isso porque não perde há três rodadas da Série B, com duas vitórias sobre Volta Redonda e Botafogo-SP, além de empate com Vila Nova. Assim, prioriza o segundo resultado positivo consecutivo para prosseguir criando vantagem na briga contra o rebaixamento.

O comandante Rui Duarte deve ter somente a ausência por lesão de João Miguel. Assim, o principal candidato a ser seu substituto é Luiz Felipe. Há outras disputas em aberto no sistema defensivo entre Wesley Gasolina e Neto Gosta, além de Alex e Marcelo Ajul. Também há concorrências no meio de campo entre David Braga e Jhonatan, bem como no ataque entre Max e Douglas Pelé.

NOVORIZONTINO X ATHLETIC

Campeonato Brasileiro Série B – 27ª rodada

Data e horário: 19/09/2025 (sexta-feira), às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP)

NOVORIZONTINO: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Patrick e Mayk;Fábio Matheus, Jean Irmer, Rômulo e Matheus Frizzo; Bruno José (Tavinho) e Nathan Fogaça. Técnico: Enderson Moreira.

ATHLETIC: Adriel; Wesley Gasolina (Neto Costa), Siidmar, Yuri e Alex (Marcelo Ajul); João Miguel (Luiz Filipe), Sandry e David Braga (Jhonatan); Welinton Torrão, Max (Douglas Pelé) e Ronaldo Tavares. Técnico: Rui Duarte

Árbitro: Fernando Antonio Mendes (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia (PA) e Carlos Eduardo Ribeiro (MT)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro (PE)

