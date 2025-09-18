Com dois golaços, Inter tira Fluminense da Copa do Brasil Feminina; veja todos os classificados às quartas

Oito times seguem vivos na disputa pelo título da Copa do Brasil Feminina. Nesta quinta-feira (18), ocorreram os últimos confrontos das oitavas de final. Em Porto Alegre, o Internacional derrotou por 2 a 0 o Fluminense com golaços de Rafa Mineira e Belén Aquino. Já em Araraquara, a Ferroviária aproveitou o fator casa para bater o Vitória por 3 a 0. Sissi, Mylena Carioca e Micaelly garantiram a classificação das Guerreiras Grenás.

Ao garantir a última vaga na próxima fase, as Gurias Coloradas se juntam a Corinthians, Ferroviária, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Bahia e Sport nas quartas de final. Cinco dos oito classificados são do estado de São Paulo, o que confirma a hegemonia nacional por parte dos clubes paulistas.

Nesta sexta-feira (19), a Confederação Brasileira de Futebol sorteará os duelos e o mando de campo. As partidas ocorrerão em jogo único na semana do dia 24 de setembro.

O resumo de Inter 2×0 Fluminense O Internacional fez uma partida segura diante das cariocas e abriu o placar aos 13 minutos com um balo gol de falta de Rafa Mineira. A primeira etapa também teve mais um gol para cada lado, porém ambos foram anulados por impedimento. Já nos minutos finais do duelo, a uruguaia Belén Aquino fez grande jogada individual em arranque pelo meio, deixou as marcadoras para trás e chutou no ângulo para fechar conta.

