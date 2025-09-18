Pedro marca aos 15 segundos de jogo e sobe na tabela de goleadores do Flamengo

Pedro fez, logo no primeiro lance do jogo com o Estudnates, seu gol 150 pelo Flamengo - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Pedro fez um gol para o Flamengo aos 15 segundos de jogo, abrindo o placar diante dos Estudiantes. O jogo, com o Maracanã lotado neste 18/9, foi válido pela ida das quartas de final da Libertadores. Com esse gol, o atacante chegou ao seu gol de número 150 com a camisa do Flamengo, empatando com Bebeto na oitava posição entre os maiores goleadores da história do Rubro-Negro. E mais: foi o 26º gol de Pedro pelo Flamengo na Libertadores, ficando atrás apenas de Gabigol, que tem 30 gols.

Maiores goleadores do Flamengo

1º Zico

Período: 29/07/1971 à 06/02/1990

Jogos: 732

Gols: 508

2º Dida

Período: 17/10/1954 à 27/10/1963

Jogos: 358

Gols: 254

3º Henrique Frade

Período: 19/02/1954 à 27/03/1963

Jogos: 411

Gols: 213

4º Pirillo

Período: 04/05/1941 à 28/12/1947

Jogos: 237

Gols: 208

5º Romário

Período: 27/01/1995 à 10/11/1999

Jogos: 241

Gols: 204

6º Gabigol

Período: 23/01/2019 à 31/12/2024

Jogos: 308

Gols: 161

7º Jarbas

Período: 12/03/1933 à 03/04/1946

Jogos: 381

Gols: 151

8º Pedro

Período: desde 03/02/2020 à 14/03/2020

Jogos:295

Gols: 150

8º Bebeto

Período: 23/03/1983 à 03/11/1996

Jogos: 307

Gols: 150

10º Leônidas da Silva

Período: 18/07/1936 à 01/02/1941

Jogos: 148

Gols: 149

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.