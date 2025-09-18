Pedro marca aos 15 segundos de jogo e sobe na tabela de goleadores do Flamengo

Pedro fez um gol para o Flamengo aos 15 segundos de jogo, abrindo o placar diante dos Estudiantes. O jogo, com o Maracanã lotado neste 18/9, foi válido pela ida das quartas de final da Libertadores. Com esse gol, o atacante chegou ao seu gol de número 150 com a camisa do Flamengo, empatando com Bebeto na oitava posição entre os maiores goleadores da história do Rubro-Negro. E mais: foi o 26º gol de Pedro pelo Flamengo na Libertadores, ficando atrás apenas de Gabigol, que tem 30 gols.
Maiores goleadores do Flamengo
1º Zico
Período: 29/07/1971 à 06/02/1990
Jogos: 732
Gols: 508
2º Dida
Período: 17/10/1954 à 27/10/1963
Jogos: 358
Gols: 254
3º Henrique Frade
Período: 19/02/1954 à 27/03/1963
Jogos: 411
Gols: 213
4º Pirillo
Período: 04/05/1941 à 28/12/1947
Jogos: 237
Gols: 208
5º Romário
Período: 27/01/1995 à 10/11/1999
Jogos: 241
Gols: 204
6º Gabigol
Período: 23/01/2019 à 31/12/2024
Jogos: 308
Gols: 161
7º Jarbas
Período: 12/03/1933 à 03/04/1946
Jogos: 381
Gols: 151
8º Pedro
Período: desde 03/02/2020 à 14/03/2020
Jogos:295
Gols: 150
8º Bebeto
Período: 23/03/1983 à 03/11/1996
Jogos: 307
Gols: 150
10º Leônidas da Silva
Período: 18/07/1936 à 01/02/1941
Jogos: 148
Gols: 149
