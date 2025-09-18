Em jogo com tempos distintos, Botafogo-SP e Operário empatam pela Série B

Botafogo-SP e Operário empataram em 1 a 1 na noite desta quinta-feira (18), em Ribeirão Preto (SP), na abertura da 27ª rodada da Série B do Brasileiro. Os paranaenses, melhores no primeiro tempo, abriram o placar com Daniel Amorim. Mas o time paulista, superior na etapa final, reagiu e deixou tudo igual com Jefferson Nem no Estádio Santa Cruz/Arena Nicnet.

Com o resultado, o Pantera chega a 29 pontos e permanece em 16º na tabela. Entretanto, a equipe pode retornar ao Z4 caso América-MG ou Volta Redonda vençam suas partidas. Já o Fantasma aparece com 36 somados, ainda na 12ª colocação, e também pode perder posição no decorrer da rodada. A equipe alvinegra continua sem saber o que é derrota: agora há seis jogos.

Na próxima rodada da Série B, a 28ª, o Botafogo-SP visita o CRB na quarta-feira (24), às 19h. No mesmo dia, porém às 20h, o Operário-PR recebe o Amazonas no Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Jogos da 27ª rodada da Série B

Quinta-feira (18/9)

Operário-PR 1×1 Botafogo-SP

Sexta-feira (19)

Novorizontino x Athletic Club – 19h

Sábado (20)

Goiás x Paysandu – 16h

Avaí x Ferroviária – 18h30

Amazonas x Volta Redonda – 18h30

Remo x Atlético-GO – 20h30

Domingo (21)

Criciúma x CRB – 16h

América-MG x Coritiba – 16h

Athletico-PR x Vila Nova – 19h

Cuiabá x Chapecoense – 20h30

