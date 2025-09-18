Crespo afirma que atuação em Quito dá motivos para acreditar em classificação: “O São Paulo está vivo!”

O São Paulo saiu atrás no confronto contra a LDU pelas quartas de final de Libertadores. No jogo de ida, realizado na noite desta quinta-feira (18), o Tricolor controlou boa parte da partida, teve boas chances, mas saiu derrotado pelo placar de 2 a 0.

A boa atuação em Quito faz com que o treinador Hernán Crespo saia animado para o jogo da volta. O argentino afirma que o desempenho mostra que é possível uma virada histórica e que a equipe precisa acertar o alvo no Morumbis.

“O São Paulo está vivo. O placar é importante para eles, mas o São Paulo está vivo porque jogou bem. Precisamos concretizar os gols. Com o jeito que o São Paulo enfrentou esse jogo, é pra acreditar. Precisamos do torcedor para apoiar, temos que fazer algo histórico. Temos que reverter essa situação negativa”, destacou.

O treinador apontou que o São Paulo não merecia a derrota. Entretanto, pontuou que não pode ficar reclamando do resultado e destacou que o time conseguiu criar oportunidades de gol. Além disso, Crespo também antecipou que o time deve manter a postura dentro de casa.

“Claro que a gente não merecia esse resultado. Acho que foi um placar injusto. Mas o que eu acho não é importante. O placar foi esse e tenho que aceitar. Me dá tranquilidade saber que criamos chances de gol, algumas ocasiões. Não pudemos converter em gol, faz parte, mas a gente acredita, sabe que o mata-mata é assim, e os próximos 90 minutos jogamos no Morumbis”, ressaltou.

Méritos do adversário

Mesmo com a boa atuação do seu time, Crespo soube valorizar os méritos do adversário. Para o treinador, a LDU conseguiu aproveitar as oportunidades que o Tricolor perdeu durante o jogo e também destacou a atuação do goleiro Gonzalo Valle.

“Méritos da LDU, que aproveitou os nossos erros. LDU teve um resultado importante. Eles fizeram os gols que não fizemos. Nós não concretizamos o que criamos, e essa é a diferença. Espero reverter, temos armas suficientes para isso. Não vai ser fácil, mas temos que crer. Tivemos respostas, não é fácil jogar como o São Paulo jogou aqui, então a LDU teve uma boa noite e o goleiro também. Espero que não tenha na próxima semana”, ironizou.

