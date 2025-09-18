Zagueiro do Botafogo, Barboza vai às redes sociais reclamar de pênalti ignorado

O zagueiro Alexander Barboza, do Botafogo, reclamou de um pênalti não marcado. A polêmica ocorreu no empate em 3 a 3 contra o Mirassol, na última quarta-feira (17). O jogador, que sofreu um pisão claro dentro da área, usou suas redes sociais para mostrar o pé machucado e, claro, questionar a decisão da equipe de arbitragem no lance.

O lance da discórdia ocorreu aos 19 minutos do segundo tempo. O zagueiro do Botafogo, Alexander Barboza, recebeu um pisão do defensor João Victor, do Mirassol. O árbitro da partida, Bruno Pereira Vasconcelos, no entanto, não marcou a penalidade. O VAR, de igual forma, também não recomendou a revisão do lance no monitor.

Barboza chegou a receber atendimento médico por conta do pisão. A partida, no entanto, seguiu normalmente após a breve paralisação.

Em uma postagem em seu perfil, o zagueiro argentino-uruguaio mostrou o resultado do lance. A foto exibe o seu tornozelo bastante machucado, onde ele levou o pisão. De forma irônica, o jogador escreveu “NADA” na legenda da imagem. A palavra, em caixa alta, indica sua clara insatisfação com a não marcação da falta.

Lance com Barboza poderia ter determinado a vitória

O lance polêmico, aliás, ocorreu em um momento crucial da partida. O Botafogo abriu uma vantagem de três gols de diferença no primeiro tempo. A equipe, no entanto, permitiu a reação e o empate do Mirassol na etapa final. O pênalti não marcado, portanto, poderia ter resultado no gol da vitória do time alvinegro.

Com o empate, o Botafogo chegou aos 36 pontos na tabela do Brasileirão. O time volta a campo no próximo sábado (20), às 18h30. O adversário será o Atlético, em jogo que ocorre no estádio Nilton Santos. A equipe alvinegra, por fim, chegará para a 24ª rodada ocupando a quinta colocação no campeonato.

