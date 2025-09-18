Luciano se cobra após derrota do São Paulo: “Não posso perder esse tipo de gol”

O São Paulo até conseguiu fazer um bom jogo, mas saiu em desvantagem no confronto de quartas de final da Libertadores contra a LDU. Na noite desta quinta-feira (18), o Tricolor perdeu para os equatorianos por 2 a 0 e agora terá que buscar uma reação histórica no Morumbis.

A partida ficou marcada pela boa atuação do Tricolor, que desperdiçou boas oportunidades de gol. Algumas delas, com Luciano. Em pelo menos duas possibilidades, o atacante recebeu dentro da área, mas chutou em cima do goleiro. O jogador lamentou as chances perdidas e destacou que elas não podem ser perdidas em um confronto decisivo.

“Não posso perder esse tipo de gol, numa fase final assim, num jogo complicado. Qualquer gol nos ajudaria e facilitaria para o jogo de volta. Estava pensando nisso, que quando tiver essa chance tenho que concluir em gol. Infelizmente hoje não aconteceu. Agora é trabalhar para, se Deus quiser, na quinta-feira que vem os gols saírem”, afirmou em entrevista para o Paramount+.

Na visão do atacante, o São Paulo conseguiu ter um bom desempenho desde o começo do jogo. Luciano ressaltou que o time controlou a partida no segundo tempo, mas que acabou falhando nos gols que sofreu. Agora, o jogador espera acertar os erros para buscar a classificação dentro de casa.

“Falando de hoje, a gente começou bem o jogo. No segundo tempo controlamos também, mas os gols que tomamos podemos evitar. Agora é ver o que erramos, ver o que tem para acertar, e no jogo do Morumbis, com nosso torcedor, se Deus quiser reverter esse placar”, pontuou.

