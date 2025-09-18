Em jogo de gols anulados, Alianza Lima e Universidad de Chile ficam no empate

Movimentação não faltou para Alianza Lima e Universidad de Chile, nesta quinta-feira (18), pelas quartas de final da Sul-Americana. Entretanto, apesar disso, o marcador no Estádio Alejandro Villanueva terminou da mesma forma que começou: 0 a 0. Desse modo, o vencedor do embate decisivo, no próximo dia 25 de setembro, quem vencer avança para a semifinal onde o oponente será Fluminense ou Lanús.

Ficaram no quase

A partida se desenvolvia em ritmo semelhante para os dois sistemas ofensivos, principalmente, em razão do estilo semelhante na armação de jogadas. Ou seja, a busca constante por trocas rápidas de passes e apostar no duelo individual dos atacantes com os defensores.

Nessa briga por espaço, os dois times tiveram um número razoável de finalizações. Com direito, aliás, a Maxi Guerrero e Fernando Gaibor balançarem as redes em confronto que poderia ir empatado em 1 a 1 no intervalo. Contudo, o impedimento no ataque dos chilenos e um toque de mão na fase ofensiva dos peruanos induziram a anulação dos dois tentos na cidade de Lima.

Desequilíbrio negativo

Enquanto o veterano Dayro Moreno tratou de ser peça desequilibrante para o Once Caldas, de maneira positiva, certamente o mesmo não pode se dizer do experiente zagueiro Carlos Zambrano no Alianza Lima.

Em partida que seguia com caráter de equilíbrio, o camisa 5 acertou o rosto de Charles Aránguiz com uma cotovelada onde a arbitragem do brasileiro Ramon Abatti Abel não hesitou. Com isso, já tendo amarelo, o zagueiro do Alianza tomou a segunda advertência e deixou o time da casa com um jogador a menos.

Apesar da condição desfavorável, os anfitriões sustentaram o resultado sem gols até o apito final e a primeira partida da eliminatória terminou como começou na capital do Peru.

ALIANZA LIMA 0x0 UNIVERSIDAD DE CHILE

Sul-Americana 2025 – Quartas de final – Ida

Data: 18/9/2025

Local: Estadio Alejandro Villanueva, Lima (PER)

Gol: –

ALIANZA LIMA: Viscarra; Enrique, Zambrano, Garcés e Trauco; Burlamaqui (Aquino, 32’/2°T), Eryc Castillo, Peña (Cantero, 18’/2°T), Kevin Quevedo (Chávez, 21’/2°T) e Gaibor; Barcos (Gentile, 32’/2°T). Técnico: Néstor Gorosito.

UNIVERSIDAD DE CHILE: Castellón; Hormazábal, Calderón e Zaldívia; Maxi Guerrero (Nicolás Fernández, no intervalo), Marcelo Díaz (Santi Rodríguez, no intervalo), Altamirano, Aránguiz e Sepúlveda (Salomoni, 27’/2°T); Nicolás Guerra (Contreras, 27’/2°T) e Assadi (Leandro Fernández, 43’/2°T). Técnico: Gustavo Álvarez

Árbitro: Ramon Abatti Abel (BRA)

Auxiliares: Danilo Manis (BRA) e Rafael Alves (BRA)

VAR: Wagner Reway (BRA)

Cartões amarelos: Aquino, Zambrano (ALI); Altamirano, Maxi Guerrero, Contreras (UNI)

Cartões vermelhos: Zambrano (ALI)

