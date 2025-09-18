Reservas do Flamengo se revoltam com suposta “dica” de quarto árbitro a rival

Uma grande confusão marcou a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes. O time venceu os argentinos por 2 a 1, nesta quinta-feira (18), no Maracanã. A partida, válida pelas quartas de final da Libertadores, teve uma polêmica de arbitragem no intervalo. Os jogadores reservas do Flamengo foram reclamar com o juiz. O motivo foi uma suposta “dica” dada pelo quarto árbitro ao técnico do time argentino.

A polêmica, que ocorreu no fim do primeiro tempo, foi relatada pela ESPN Brasil. Segundo as informações, o quarto árbitro teria se dirigido ao banco do Estudiantes. Ele, então, teria sugerido ao técnico rival a substituição do lateral Román Gómez. O jogador argentino, de fato, já havia cometido faltas duras e corria o risco de ser expulso da partida.

Os jogadores que estavam no banco de reservas do Flamengo ouviram a conversa. Eles, então, se revoltaram imediatamente com a atitude do membro da arbitragem. Os atletas correram em direção ao juiz principal para reclamar da suposta interferência externa. O tumulto, portanto, se formou na beira do campo, mas foi contido.

Dentro de campo, o Flamengo conseguiu uma importante vitória, mas que poderia ter sido maior. O time abriu 2 a 0 em apenas oito minutos, com gols de Pedro e Varela. No segundo tempo, contudo, a equipe caiu de rendimento e sofreu um gol de Carrillo. O resultado, que parecia uma goleada certa, virou uma vitória magra.

Com o resultado de 2 a 1, o Flamengo leva uma vantagem mínima para o jogo de volta. A decisão da vaga na semifinal da Libertadores ocorrerá na Argentina. A equipe, por fim, agora se prepara para seus próximos desafios. A polêmica com a arbitragem, no entanto, deve render discussões nos próximos dias.

