Pedro já pensa sobre o jogo de volta na Argentina: “Temos que ir lá buscar a vitória”

O atacante Pedro analisou a vitória do Flamengo sobre o Estudiantes. O time venceu os argentinos por 2 a 1, nesta quinta-feira (18), pela Libertadores. O jogador, autor de um dos gols, lamentou justamente o sofrido no final. Ele, contudo, valorizou o resultado positivo conquistado no Maracanã. O centroavante, aliás, já projetou o duelo de volta com uma mentalidade ofensiva.

O camisa 9, de fato, iniciou sua fala lamentando o gol do time argentino. Para ele, o ideal era não ter a defesa vazada em casa.

“Claro que a gente não queria levar gol dentro de casa. Fizemos um grande jogo nos 90 minutos”, disse o atacante. “Mas não tem que reclamar, não tem que abaixar a cabeça, pelo contrario, foi uma vitória importante”, ponderou.

Pedro quer a vitória fora de casa

Pedro, inclusive, fez questão de elogiar a nova postura da equipe. O jogador destacou a intensidade e a busca constante pelo ataque como um diferencial. O time, segundo ele, precisa manter esse estilo de jogo para os próximos desafios.

“E continuar fazendo esse novo jogo com intensidade, buscando o gol, buscando jogar”, afirmou o centroavante.

Com a vantagem mínima, o atacante já traçou o plano para o jogo na Argentina. Ele deixou claro que o time não vai apenas se defender fora de casa.

“Agora é ir lá pra Argentina também buscar a vitória e conseguir essa classificação”, declarou o jogador, mostrando a ambição do elenco para a partida de volta das quartas de final.

Apesar da euforia, o jogador também pregou foco no próximo compromisso. Antes de decidir a vaga na Libertadores, o Flamengo tem um jogo importante. O time agora vira a chave para o Campeonato Brasileiro.

“Agora é focar no Brasileiro e depois voltar nisso”, finalizou o atacante do time rubro-negro.

