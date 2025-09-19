InícioEsportes
Esportes

Pancada em vitória sobre o River pode fazer Khellven virar baixa no Palmeiras

Khellven se firmou como titular do Palmeiras mesmo com pouco tempo de clube

Khellven se firmou como titular do Palmeiras mesmo com pouco tempo de clube - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon))
Khellven se firmou como titular do Palmeiras mesmo com pouco tempo de clube - (crédito: Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon))

O Palmeiras corre risco de ter uma perda inesperada para os próximos jogos. Isso porque o lateral-direito Khellven sofreu uma pancada no pé durante a vitória sobre o River Plate pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na última quarta-feira (17). Com isso, o defensor reclamou de dores na região depois do embate e passou a causar preocupação.

O Alviverde adota cautela e monitora o jogador através do seu Núcleo de Saúde e performance, já que ainda não conta com um diagnóstico final. Por sinal, ainda aguarda o resultado dos exames de imagem. Caso haja a confirmação de um problema, Khellven representará um desfalque relevante pelo rápido impacto que entregou.

Afinal, mesmo com poucos jogos desde que se transferiu para o Palmeiras, o defensor rapidamente assumiu a titularidade. Prova disso é que entre as últimas seis partidas, ele iniciou cinco delas. Inclusive, Khellven ganhou a posição que Giay era dono. O argentino, aliás, era um dos principais jogadores do primeiro semestre do ano.

Possível Palmeiras alternativo no Brasileirão

Ao mesmo tempo, a comissão técnica do Alviverde analisa quais as melhores opções para o compromisso seguinte. Pelo intervalo curto entre os jogos, o técnico Abel Ferreira avalia escalar uma equipe alternativa contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (20).

Portanto, o Verdão deve ir a campo com a seguinte escalação: Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.

Como superou o River por 2 a 1, no Monumental, o Palmeiras joga pelo empate no Allianz Parque no confronto de volta para avançar à semifinal contra o vencedor de São Paulo e LDU. No Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 46 pontos em 21 jogos. O Flamengo lidera com 50, em 22 partidas. Já o Cruzeiro tem 47, mas já entrou em campo 23 vezes.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 19/09/2025 00:40
    x