Pancada em vitória sobre o River pode fazer Khellven virar baixa no Palmeiras

Khellven se firmou como titular do Palmeiras mesmo com pouco tempo de clube

O Palmeiras corre risco de ter uma perda inesperada para os próximos jogos. Isso porque o lateral-direito Khellven sofreu uma pancada no pé durante a vitória sobre o River Plate pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores, na última quarta-feira (17). Com isso, o defensor reclamou de dores na região depois do embate e passou a causar preocupação.

O Alviverde adota cautela e monitora o jogador através do seu Núcleo de Saúde e performance, já que ainda não conta com um diagnóstico final. Por sinal, ainda aguarda o resultado dos exames de imagem. Caso haja a confirmação de um problema, Khellven representará um desfalque relevante pelo rápido impacto que entregou.

Afinal, mesmo com poucos jogos desde que se transferiu para o Palmeiras, o defensor rapidamente assumiu a titularidade. Prova disso é que entre as últimas seis partidas, ele iniciou cinco delas. Inclusive, Khellven ganhou a posição que Giay era dono. O argentino, aliás, era um dos principais jogadores do primeiro semestre do ano.

Possível Palmeiras alternativo no Brasileirão

Ao mesmo tempo, a comissão técnica do Alviverde analisa quais as melhores opções para o compromisso seguinte. Pelo intervalo curto entre os jogos, o técnico Abel Ferreira avalia escalar uma equipe alternativa contra o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, no próximo sábado (20).

Portanto, o Verdão deve ir a campo com a seguinte escalação: Marcelo Lomba (Carlos Miguel); Giay, Bruno Fuchs, Micael e Jefté; Emiliano Martínez, Allan (Lucas Evangelista) e Raphael Veiga; Mauricio, Facundo Torres e Sosa.

Como superou o River por 2 a 1, no Monumental, o Palmeiras joga pelo empate no Allianz Parque no confronto de volta para avançar à semifinal contra o vencedor de São Paulo e LDU. No Brasileirão, o Palmeiras é o terceiro colocado, com 46 pontos em 21 jogos. O Flamengo lidera com 50, em 22 partidas. Já o Cruzeiro tem 47, mas já entrou em campo 23 vezes.

