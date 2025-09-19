Filipe Luís não poupa o árbitro em vitória do Flamengo: “Arrogante e prepotente”

O técnico Filipe Luís foi muito crítico com a atuação do árbitro Andres Rojas na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes de La Plata na Libertadores. Ele reclamou bastante das marcações severas contra sua equipe e brandas com os jogadores argentinos. Desse modo, Filipe também protestou contra a expulsão de Plata, um toque de mão de um jogador do Estudiantes no lance do gol argentino, e a não marcação de um pênalti em Samuel Lino.

“O árbitro errou. Teve a expulsão do Plata, toque de mão do jogador do Estudiantes, pênalti não marcado em Samuel Lino. Infelizmente, hoje o árbitro quis ser o protagonista do jogo. E querendo protagonizar, apita desconcentrado, não olha o lance que tem de olhar.Tem uma arrogância e prepotência com nossos jogadores e uma permissividade enorme com o time deles. Essa postura arrogante e prepotente faz com que vários saiam de campo prejudicados. O trabalho da equipe acaba sendo afetado por um árbitro que quer aparecer mais do que o jogo em si” disse para completar.

“A única coisa que eu esperaria era um pedido de desculpas. Um reconhecimento do erro. Porque errar, todos erram — eu erro também. Se ele reconhecesse que errou, para mim, estaria tudo certo. Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. De qualquer forma, isso não muda nada: vamos para o jogo de volta com tudo, para vencer na casa deles”, finalizou Filipe Luís.

