Flamengo vê brecha na Conmebol para tentar anular expulsão de Plata; entenda o caso

Plata em ação pelo Flamengo no triunfo sobre o Estudiantes, da Argentina - (crédito: Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

O Flamengo, internamente, acredita que possa mudar a decisão do árbitro colombiano Andrés Rojas, que expulsou Gonzalo Plata, no triunfo por 2 a 1 sobre o Estudiantes pela Libertadores. Assim, o clube carioca enxerga um precedente aberto pela própria Conmebol em 2018, quando anulou o cartão vermelho do ex-zagueiro Dedé em uma decisão contestável do paraguaio Éber Aquino. A informação é do portal “ge”.

Na ocasião, o defensor foi expulso aos 31′ do segundo tempo, após um choque involuntário de cabeça com o goleiro Andrada. Éber Aquino, então, optou pelo vermelho mesmo após consultar o VAR no revés do Cruzeiro por 2 a 0 para o Boca Juniors na Bombonera.

No dia seguinte, o então presidente da Raposa, Wagner Pires de Sá, e o então superintendente de futebol do clube, Benecy Queiroz, foram à sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai. Por lá, solicitaram o cancelamento da suspensão automática de Dedé, assim como a CBF também enviou um ofício e reiterou o pedido.

Diante disso, a Comissão de Arbitragem da Conmebol, na época presidida pelo brasileiro Wilson Seneme, encaminhou aos árbitros uma mensagem. Nela, informou que choques acidentais de cabeça não poderiam ser considerados como jogo brusco grave.

Raposa reverteu decisão

Uma semana depois, Amaryllis Belisario, então Vice-Presidente do Tribunal Disciplinar da Conmebol, acatou o pedido do Cruzeiro e emitiu a decisão cancelando a suspensão de Dedé. Nesse sentido, o zagueiro entrou em campo no jogo de volta, no empate por 1 a 1 que culminou na classificação xeneize.

No Maracanã, Plata recebeu o vermelho mesmo após ser atingido pelo zagueiro Facundo Rodríguez. O equatoriano pediu que o árbitro consultasse o VAR e se recusou a sair de campo. Contudo, os companheiros de equipe o forçaram a deixar o gramado.

“@Libertadores Parabéns, nem para chamar o VAR”, reclamou Plata nas redes sociais.

Por fim, a tendência é que o Flamengo também se manifeste através de nota oficial e faça uma reclamação formal na Conmebol. Até porque o Rubro-Negro volta a enfrentar a equipe argentina na próxima quinta-feira (25), às 21h30 (de Brasília), no estádio Jorge Luis Hirschi.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.