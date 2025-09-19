Polêmica de arbitragem em vitória do Flamengo mobiliza torcedores sul-americanos

A expulsão de Gonzalo Plata na vitória do Flamengo por 2 a 1 sobre o Estudiantes, na noite da última quarta-feira (18), no Maracanã, pela Libertadores, ultrapassou fronteiras e gerou reações em diferentes países da América do Sul. O cartão vermelho ao atleta rubro-negro foi duramente criticado não só pela imprensa internacional como por torcedores da Argentina ao Equador.

O colombiano Andrés Rojas já estava sendo questionado quando, aos 37 minutos da etapa final, chamou o protagonismo da partida. Após expulsar Gonzalo Plata em um lance de possível pênalti para o Rubro-Negro, o árbitro virou definitivamente o centro do debate em torno da partida — que também contou com domínio e queda de rendimento do time de Filipe Luís.

As manifestações no X se misturavam entre brasileiros e outros sul-americanos. O equatoriano Diego Briones, por exemplo, escreveu: “Gonzalo Plata: o primeiro jogador a ser expulso por receber chute. Uma das decisões mais questionáveis que me lembro nas últimas semanas”.

O também equatoriano Arturo seguiu pela mesma linha, mas fez cobranças às entidades responsáveis. “Roldán prejudicou o Equador, e hoje Rojas prejudicou o Flamengo/Plata. Esses árbitros devem ser investigados e punidos severamente”, respondeu ao colega.

Entre os argentinos, um torcedor do Vélez desabafou: “Eu realmente não vejo o cartão vermelho. Alguém me explica? O jogador está com o pé levantado, e o jogador do Estudiantes dá um chute na sola da chuteira dele”.

Realmente no veo la roja, alguien que me explique, el jugador del Flamengo tiene el pie arriba y el de Estudiantes le da una patada en la planta del botin. — CHE DE VÉLEZ (@chevelez) September 19, 2025

O lance que gerou revolta

O relógio marcava 82′ quando Plata se esticou para disputar bola com Facundo Rodríguez, que acerta o atleta rubro-negro no lance. Enquanto o Maracanã explodia na expectativa de um pênalti, devido também a um braço aberto na área, o árbitro Rojas assinalava falta para cartão amarelo de Gonzalo.

Com o segundo amarelo, Plata acabou expulso por Andrés Rojas, que viu chute desleal do rubro-negro em Rodríguez. Os cariocas ainda venciam por 2 a 0 no momento da polêmica, mas sofreram gol praticamente no recomeço da partida.

Una doble amarilla debería poderse revisar en el VAR. Lo que ocurrió con Plata es inaudito y ridículo. En fin. — Martin Urbina (@Sataclown) September 19, 2025

A interpretação do árbitro diverge de outras a partir das imagens, que indicam para um toque do jogador do Estudiantes em Plata no movimento da disputa. O Rubro-Negro entrou com pedido de anulação do cartão, com base em precedentes, à Conmebol. Em 2018, o zagueiro Dedé teve seu vermelho reconsiderado pela entidade, também na Libertadores.

Filipe Luís, aliás, já havia mostrado revolta pela decisão e atuação da equipe de arbitragem. O técnico chegou a insinuar o afastamento de Rojas: “Deus o livre esse árbitro apitar um jogo da Libertadores de novo”.

Outras decisões questionadas

Apesar da repercussão em torno do lance, os rubro-negros também se incomodaram com outros lances no decorrer do jogo. No início da etapa final, por exemplo, os cariocas já reclamavam de faltas não marcadas e critérios diferentes adotados por Rojas.

Mas os bastidores já indicavam para um clima tenso antes mesmo do intervalo. Isso porque, de acordo com a ESPN, atletas do Flamengo fizeram cobranças à arbitragem no túnel de acesso aos vestiários após uma suposta interferência do quarto árbitro no jogo. Segundo o relato, o profissional alertou o técnico argentino para substituição de um jogador pendurado.

Depois da partida, mais protesto. O diretor de futebol José Boto também externou sua insatisfação com o desempenho de Andrés Rojas já na zona mista. “Escandaloso, vergonhoso. Não tem outro adjetivo. Um absurdo o que aconteceu aqui hoje”, reclamou.

Flamengo estuda medidas

O Rubro-Negro, segundo o ge, formalizou um pedido à Conmebol para reavaliação da expulsão de Gonzalo Plata. A cúpula se utilizará de imagens e argumentos para contestar a atuação de Rojas na partida. Internamente, há ainda a possibilidade de pressionar pela não escalação do árbitro em futuros jogos do clube na Libertadores.

Apesar do triunfo no placar e da vantagem, o clima no Maracanã passou longe da euforia após o apito final. Aliás, pelo contrário, os mais de 71 mil presentes vaiaram e protestaram contra Rojas nas arquibancadas do estádio.

