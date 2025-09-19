Lucas Moura envia mensagem de apoio ao São Paulo após derrota em Quito

Lucas mostra otimismo para o São Paulo reverter placar contra a LDU - (crédito: Foto: Pedro Guedes / São Paulo FC)

O São Paulo saiu em desvantagem nas quartas de final da Libertadores ao perder por 2 a 0 para a LDU, nesta quinta-feira (18/9). Ainda em recuperação de uma artroscopia no joelho direito, Lucas Moura não pôde estar em campo, mas fez questão de manifestar apoio ao grupo por meio das redes sociais.

“Ainda tem 90 minutos. Não tem nada acabado! Agora é na nossa casa! Clube da Fé”, escreveu o camisa 7, adotando um tom de otimismo diante da dura missão que o time terá no jogo de volta.

O Tricolor precisará de uma vitória por três gols de diferença no Morumbis, na quinta-feira (25), às 19h , para garantir vaga direta na semifinal. Se vencer por dois gols de diferença, a decisão será nos pênaltis. A LDU, por sua vez, avança com qualquer empate ou derrota mínima.

A expectativa é de que Lucas possa reforçar a equipe no confronto em São Paulo, dependendo da evolução física nesta reta final de recuperação.

Além dele, o técnico Hernán Crespo também não contou em Quito com nomes importantes. Afinal, Calleri e Ryan Francisco (ambos em recuperação de cirurgia no joelho esquerdo), Oscar (em transição física após fratura nas vértebras lombares), André Silva (lesão ligamentar no joelho direito) e Luiz Gustavo, que deve voltar aos treinos neste fim de semana.

Assim, o São Paulo aposta na força do Morumbis e no apoio da torcida para tentar reverter a desvantagem e seguir em busca do tetracampeonato continental.

