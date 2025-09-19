Dono do Manchester United vai de helicóptero a CT para conversar com Ruben Amorim

Em meio à crise do Manchester United, Jim Ratcliffe, dono do clube, foi de helicóptero ao centro de treinamento nesta sexta-feira (19). De acordo com o “The Athletic”, o dirigente se reuniu com o técnico Ruben Amorim, para discutir o atual momento da equipe

Ainda segundo a reportagem, o dirigente já planeja tal visita, que inclui reuniões com outros setores do clube. No entanto, há uma preocupação com o trabalho do comandante, que mesmo com os resultados adversos segue com apoio do mandatário.

Em campo, Amorim tem sofrido críticas por insistir em uma formação tática pouco usual para os Red Devils: um 3-4-3. Vale lembrar que o United desembolsou 200 milhões de libras no trio de ataque Mbeumo, Matheus Cunha e Sesko, que ainda não surtiu o efeito esperado.

No momento, a equipe vermelha ocupa a 14ª posição na Premier League e perdeu por 3 a 0 para o arquirrival Manchester City. Além disso, foi eliminado da Copa da Inglaterra após perder para o Grimsby, da quarta divisão local.

