CazéTV tenta movimento ousado no mercado que pode ”enfraquecer” a Globo

A CazéTV está trabalhando estrategicamente na tentativa de contratar Denílson, atual comentarista da TV Globo, para seu time esportivo. Embora difícil, o canal se sustenta na proximidade do fim do contrato do ex-jogador para mantê-lo no radar. O movimento, aliás, acontece em meio à crescente concorrência entre as partes no cenário digital.

Essa aproximação com Denílson faz parte da estratégia do canal liderado por Casimiro Miguel em atrair nomes consolidados da televisão tradicional. Como já o fez em outras oportunidades, aliás. Ainda de acordo com a coluna ‘Léo Dias’, já houve sondagem direta e conversas com o entorno do comentarista.

Além disso, a avaliação interna definiu a proposta como “agressiva”, apesar de difícil. O negócio ainda não se concretizou ou avançou devido ao bom alinhamento de Denílson com sua nova casa. Firmado em janeiro, o contrato entre as partes tem vigência até dezembro.

CazéTV se consolida no meio digital

Embora seu formato ainda seja novidade, o canal de Casimiro Miguel já se consolidou no meio esportivo digital. O modelo de negócio, aliás, tem provocado reações e obrigado movimentações de grandes empresas. Caso da própria Globo que criou recentemente a ‘GE TV’ num padrão símil ao da concorrente.

Trata-se de um modelo bastante distinto ao da TV tradicional, visto que usa-se de uma linguagem muito mais próxima ao público jovem. A CazéTV exibe majoritariamente seus conteúdos gratuitamente no Youtube, com apostas no engajamento nas redes. Mesma linha que tenta seguir a GE TV.

Os canais inclusive duelaram recentemente pela audiência do jogo da NFL na Neo Química Arena, em São Paulo, no início de setembro. No embate, a transmissão de Casimiro alcançou nove milhões de visualizações no Youtube, enquanto a GE TV somou cerca de 1,3 milhão no mesmo período.

GE TV aposta em reformulação

Conforme mencionado, a Globo se movimentou e pôs rapidamente seu projeto em prática — com nomes de peso. A ideia é intensificar sua presença no digital com conteúdos ao vivo, transmissões gratuitas, entrevistas e programas exclusivos. Isso tudo, porém, no estilo de canais de streaming.

A emissora também sinalizou que a GE TV pretende diversificar seu cardápio esportivo. Ou seja, estuda acordos de transmissões simultâneas a grandes eventos, além de maior interação com o público digital. O projeto ainda é novo e segue em busca de novas atrações.

