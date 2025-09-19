InícioEsportes
Câmara Municipal de Sevilha aprova construção de novo estádio do Betis

Projeto interno do novo estádio do Betis, da Espanha - (crédito: Foto: Divulgação / Betis)
A Câmara Municipal de Sevilha aprovou, nesta quinta-feira (18), a construção do novo estádio do Real Betis, a revitalização do Benito Villamarín. Assim, o projeto contará com novas arquibancadas e espaço de lazer ao redor do estádio, enquanto a capacidade de 60 mil torcedores será mantida.

Dessa forma, o intuito é a criação de arquibancadas do zero, assim como aumentar o número de camarotes de 1.200 para 3.700 lugares. No entorno, o foco é a criação de uma praça, além de um prédio anexo, que fará parte do complexo e está previsto para receber atividades de um hotel, uma clínica e um centro de bem-estar.

O Benito Villamarín fica localizado em Sevilha, cidade sede do Betis, e é um dos estádios mais antigos entre os clubes espanhóis, construído em 1929. Cabe destacar que a estrutura não tem cobertura e as arquibancadas são bem próximas do campo.

Assim, o estádio terá a expansão dos espaços luxuosos, com 3.600 lugares VIPs. Assentos esses que devem gerar 20 ou 25% da receita dos negócios, segundo informações do próprio Betis.

Outro ponto em que o clube trabalha é com a criação de um novo teto, porém sem opção retrátil e sem cobertura para o campo. Além disso, o Villamarín seguirá as legislações de segurança da Espanha, com menor risco para os torcedores em caso de acidentes e mais áreas de evacuação.

