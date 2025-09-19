Oscar pode voltar a ser relacionado pelo São Paulo no clássico

Oscar pode voltar ao São Paulo contra o Santos - (crédito: Foto: Pedro Guedes / São Paulo FC)

O São Paulo pode ter uma novidade importante para o clássico diante do Santos, domingo, às 20h30, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o meia Oscar, afastado desde 19 de julho por uma fratura em três vértebras lombares, participou normalmente do treino desta sexta-feira (19). Assim, pode retornar à lista de relacionados do Tricolor.

Na atividade no CT da Barra Funda, destinada a jogadores que não viajaram a Quito para enfrentar a LDU, Oscar treinou com o grupo e mostrou evolução física após ter iniciado a transição ao campo na última semana. A decisão sobre sua convocação só vai estar sendo tomada neste sábado, no último trabalho comandado por Hernán Crespo antes do clássico.

A tendência é que o camisa 8 comece no banco. Contudo, ele pode atuar por alguns minutos para ganhar ritmo de jogo antes da partida decisiva contra a LDU, na quinta-feira, no Morumbis, pela Libertadores.

São Paulo ainda espera a volta de mais atletas

Outro nome observado é o de Luiz Gustavo, já liberado pelo departamento médico. O volante deve participar de treino com possibilidade de contato físico neste sábado, mas não deve ser utilizado nos próximos compromissos devido à falta de ritmo.

Já Lucas Moura segue em recuperação da artroscopia no joelho direito. O atacante retirou os pontos no fim de agosto e iniciou corridas leves, mas sua presença na Libertadores ainda é incerta.

