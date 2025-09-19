Pressionada pelo SBT, Globo antecipa vendas comerciais da Copa do Mundo 2026

A Rede Globo decidiu se movimentar e antecipar o lançamento de seus pacotes comerciais para a Copa do Mundo de 2026. Nos bastidores, a iniciativa é vista como resposta à crescente movimentação de concorrentes no mercado esportivo — neste caso, o SBT. Isso porque a emissora da família Abravanel rompeu o domínio da rival na TV aberta e também transmitirá o Mundial da Fifa.

Essa antecipação por parte da Globo, de acordo com a coluna F5, da Folha de S. Paulo, se deu pelo acordo entre Fifa, SBT e NSports. O pacote da concorrente inclui streaming e televisão aberta, que deverá contar com Galvão Bueno na narração.

O início da comercialização dos espaços publicitários ocorre, habitualmente, mais próximo ao torneio. Contudo, a emissora deu um passo estratégico para garantir vantagens comerciais que possam mantê-la na liderança do segmento.

Globo na Copa do Mundo

A Rede Globo assegurou a transmissão de 55 das 104 partidas — incluindo jogos da Seleção, fases eliminatórias e a final — divididas entre TV aberta e fechada. Ou seja, se dividirá, a princípio, apenas com o SporTV.

No campo comercial, a emissora pretende arrecadar até R$ 2 bilhões com a venda de cotas publicitárias vinculadas ao torneio. Conforme adiantado também pela Folha, o projeto contará com seis cotas principais e valores que giram entre R$ 180 e R$ 220 milhões. Haverá cotas adicionais para integração com redes sociais e conteúdos digitais.

CazéTV x GE TV x novos formatos

Paralelamente, a emissora estuda meios de intensificar sua presença no meio digital até a realização do torneio e aposta na GE TV para isso. O novo projeto do canal também é um movimento direto às novas concorrências que vêm surgindo na atualidade, caso, por exemplo, da CazéTV.

O canal liderado por Casimiro Miguel, aliás, é o detentor do pacote mais completo da competição, com direito a todas partidas.

Ambas as plataformas demonstram o avanço do chamado sportertainment — fenômeno que une esporte e entretenimento no engajamento de audiência com conteúdos descontraídos e linguagem adaptada à cultura digital. A movimentação é reflexo de uma mudança no comportamento do consumidor, especialmente o jovem, que hoje busca flexibilidade, interatividade e múltiplas formas de acompanhar eventos esportivos.

O cenário do streaming esportivo no Brasil

Em um cenário cada vez mais fragmentado, as transmissões de grandes eventos esportivos têm se diversificado. Isso evidentemente se refletirá no decorrer do torneio em meio às diversas programações distintas de exibição. Como resultado, a Copa será exibida por múltiplos veículos e acirrará ainda mais a competição por audiência.

Plataformas como Prime Video, Disney+, Netflix e Globoplay também têm apostado no universo esportivo, com conteúdos exclusivos, séries documentais e transmissões ao vivo.

