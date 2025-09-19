Neymar é dúvida para o clássico com o São Paulo na Vila Belmiro

Neymar pode ficar fora do clássico contra o São Paulo - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC.)

O Santos pode ter um desfalque de peso para o clássico diante do São Paulo, neste domingo, às 20h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Afinal, o meia-atacante Neymar não treinou na manhã desta sexta-feira (19/9), devido a um problema físico ainda não divulgado. O jogador passará por uma avaliação da equipe médica do clube para verificar se tem condições de entrar em campo.

O São Paulo é uma das principais “vítimas” do camisa 10, sendo o segundo time que mais sofreu gols do atacante no futebol brasileiro, com nove tentos. Aliás, a equipe que mais sofreu com Neymar é o Guarani, com dez gols.

Desde seu retorno ao Santos, Neymar ainda não enfrentou o rival tricolor. No primeiro clássico após seu retorno, não conseguiu estar sendo inscrito a tempo no Campeonato Paulista. Já no primeiro turno do Brasileirão, o craque acabou ficando de fora devido a uma lesão na coxa esquerda sofrida contra o Atlético-MG.

Se estiver disponível, o técnico Juan Pablo Vojvoda pode escalar um Santos com: Gabriel Brazão (Diógenes); Mayke, Adonis Frías (Alexis Duarte), Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Zé Rafael, Rollheiser e Neymar (Victor Hugo); Guilherme e Lautaro Díaz.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.