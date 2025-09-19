Times brasileiros mereciam mais nos duelos pela Libertadores

Palmeiras, Flamengo e São Paulo jogaram bem mais do que os resultados apontam nas partidas de ida da Libertadores da América. Os três brasileiros dominaram os primeiros duelos diante de River Plate, Estudiantes e LDU, mas o placar final não condiz com a produção em campo. Menos mal que Palmeiras e Flamengo venceram por 2 a 1. Pior para o São Paulo, que caiu por 2 a 0.

No Monumental de Núnez, em Buenos Aires, o time de Abel Ferreira mandou totalmente no jogo no primeiro tempo: abriu dois gols de vantagem e apresentou repertório para mais. Na etapa final, o River Plate equilibrou as ações. No entanto, sem criar grandes chances, conseguiu diminuir no fim num chute de fora da área desviado pela zaga.

Cenário parecido ocorreu no Maracanã. A equipe de Filipe Luís começou de forma avassaladora, marcou dois gols em oito minutos e perdeu outros. No segundo tempo, baixou o ritmo, teve um jogador injustamente expulso aos 36 minutos e levou um gol no fim.

São Paulo tem o pior score nas oitavas da Libertadores

O São Paulo do técnico Hernán Crespo também foi melhor no confronto com a LDU na altitude de Quito. Porém, falhou em momentos cruciais e foi vazado duas vezes, uma em cada tempo. Agora, terá um problemão nas mãos: reverter a vantagem no Morumbis. Para avançar direto às semifinais, terá que vencer por três gols de diferença. Se for por dois, a vaga será definida nos pênaltis.

O Palmeiras está em situação bem melhor: joga no Alianz Parque por um empate com o River Plate, mas tem pela frente um rival de camisa pesada. Mesmo cenário do Flamengo, que leva a vantagem de poder empatar, mas vai encarar o Estudiantes em La Plata, empurrado por um estádio lotado.

Quando se trata de Libertadores da América, nada é simples. Para se alcançar a Glória Eterna, não basta ser melhor, minimizar erros é fundamental.

