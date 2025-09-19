Jogadores do Flamengo acusam 4º árbitro de “ajudar” técnico do Estudiantes

A arbitragem de Andrés Rojas na partida entre Flamengo e Estudiantes pela Libertadores, foi alvo de muitas críticas por parte dos rubro-negros. No entanto, o quarto árbitro Jhon Ospina chamou a atenção. Matías Viña, lateral do time brasileiro, afirmou que o colombiano passou instrução para o técnico da equipe argentina.

De acordo com os atletas rubro-negros, o juiz “ajudou” o técnico da equipe argentina, Eduardo Domínguez, ao “avisar” que o defensor Santiago Núñez estava amarelado, “recomendando” em seguida a substituição do atleta para que ele não fosse expulso.

De acordo com Bruno Henrique, Ospina foi claro na intenção de tentar evitar a expulsão de Núñez.

“O lateral deles estava com amarelo, um lance antes, se ver, o Arrascaeta toma uma chegada dele. Ele [4º árbitro] vai comunicar o banco do Estudiantes que já tem cartão e que o juiz iria amarelar no próximo lance. Teve outro lance que o juiz não amarelou. O critério que tinha para o Estudiantes não tinha (para gente)”, reclamou.

Além do atacante, o lateral Matías Viña, que é uruguaio, ressaltou que ouviu perfeitamente as “instruções” de Ospina em espanhol.

“Todo mundo escutou. Eu falo espanhol e escutei bem. O quarto árbitro falando para o técnico que o jogador do Estudiantes estava com amarelo. No segundo tempo, a mesma coisa”, disparou.

Além desta questão, o Flamengo também ficou na bronca pela expulsão de Gonzalo Plata. O clube, assim, vai recorrer na Conmebol contra as decisões do árbitro Andrés Rojas, da Colômbia.

Técnico do Estudiantes nega versão

Na coletiva de imprensa após a partida, o técnico Eduardo Domínguez, entretanto, negou a versão dos atletas rubro-negros.

“Não, ele deu apenas uma sugestão, o que acontece durante muitas vezes durante o jogo. Pede para o que atletas falem menos, que vá somente o capitão. A única coisa que me disse foi: “O lateral está incomodando”, declarou, antes de concluir.

“Nós acreditávamos que ele havia incomodado Farías (atacante do Estudiantes), por isso nos surpreendeu, porque primeiro deram cartão para Farías e depois nos vieram dizer isso. Incomodado no lateral, somente isso, que houve uma confusão diante dessa situação”, finalizou Eduardo Domínguez.

