Assistente social se manifesta em tom de apelo após desdobramento em caso contra David Luiz

A assistente social Francisca Karollainy Barbosa Cavalcante voltou a manifestar publicamente seu temor aos desdobramentos da denúncia envolvendo David Luiz. Após a divulgação de novos elementos do caso, na última quinta-feira (18), a suposta vítima fez um apelo pela importância da acusação junto à uma mensagem de acolhimento a outras mulheres que sofrem com agressões.

“O silêncio só beneficia o agressor. Quantas histórias já foram abafadas pelo medo, pela vergonha ou pela dúvida se alguém iria acreditar? Falar é coragem. Que nenhuma de nós carregue sozinha a dor. Que juntas possamos transformar o medo em força e a dor em luta. Sua vida e sua voz importam!”, escreveu em seu perfil no Instagram.

A nova manifestação da denunciante acontece em meio a uma série de desdobramentos no caso. Entre eles, um laudo pericial que aponta um “apagão geral” no celular, prova cabal da acusação, às vésperas da apreensão. O zagueiro também decidiu mover uma ação contra Francisca por calúnia e difamação.

Laudo pericial indica “apagão geral”

De acordo com laudo da Polícia Civil, o celular entregue por Karollainy apresenta ausência de arquivos relevantes, indícios de manipulação e registros comprometidos. Há, ainda, indícios de um “apagão geral” no aparelho — que dificulta o acesso dos investigadores a supostas provas.

De acordo com o conteúdo do laudo, havia inconsistências nos dados e sinais de adulterações. Também suspeita-se que a mão presente nos prints enviados não seja da denunciante. As autoridades trabalham com a possibilidade de que o material tenha sido apagado intencionalmente ou comprometido por outros meios técnicos.

David Luiz reage com ação

O zagueiro, que reitera sua inocência, revidou às acusações e acionou a Justiça com uma denúncia formal contra Francisca. Isso porque David Luiz alega que foi alvo de calúnia, difamação e falso testemunho durante o processo.

Em entrevistas anteriores, os advogados de defesa alegaram que o processo teria gerado danos à imagem do cliente por acusações infundadas. Vale lembrar que, em julho, os primeiros relatos da denunciante apontaram episódios de suposta ameaça e vigilância indevida por parte do atleta. Inclusive, isso resultou em medidas protetivas impostas judicialmente.

