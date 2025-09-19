Adversários de domingo, Flamengo e Vasco contam com argentinos com maior minutagem do país - (crédito: Fotos: Adriano Fontes / Flamengo e Matheus Lima / Vasco)

Ao se enfrentarem no domingo (21/9), pela 24ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Vasco terão à disposição os dois principais jogadores argentinos em atividade no futebol brasileiro. Afinal, Agustín Rossi e Pablo Vegetti são os dois hermanos com mais minutos jogados por times do país desde 2024.

Levantamento do “Bolavip Brasil” divulgado nesta sexta-feira (19/9), que considerou todos os 51 jogadores argentinos em atividade por clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, contabilizou todos os minutos jogados em todas as competições oficiais desde o ano passado. Dessa forma, os números impressionam.

LEIA MAIS: Daniel Alves perde batalha contra Pumas e será obrigado a pagar indenização milionária

O goleiro Rossi é, assim, o jogador argentino com mais minutos jogados no futebol brasileiro no recorte. São 9.630 minutos em campo pelo Rubro-Negro. Contratado em julho de 2023, conquistou a titularidade em setembro do mesmo ano e, desde então, nunca mais sofreu ameaça quanto sua posição. Em 2025, foram apenas 23 gols sofridos em 45 partidas.

Quem aparece em segundo no ranking é justamente Vegetti, atacante do Vasco. O jogador soma 8.565 minutos no período estudado. Este ano, aliás, já são 24 gols marcados, o que o torna o artilheiro do Brasil e um dos principais argentinos no mundo em 2025, atrás apenas de Lionel Messi.

Jogadores de Flamengo e Vasco lideram lista

10 – Flaco López (Palmeiras): 6.218 minutos

9 – Anibal Moreno (Palmeiras): 6.626 minutos

8 – Rodrigo Garro (Corinthians): 6.678 minutos

7 – Alan Franco (São Paulo): 6.855 minutos

6 – Juan Lucero (Fortaleza): 6.936 minutos

5 – Tomás Cuello (Athletico, Atlético-MG): 6.978 minutos

4 – Alexander Barboza (Botafogo): 7.221 minutos

3 – Lucas Romero (Cruzeiro): 7.437 minutos

2 – Pablo Vegetti (Vasco): 8.565 minutos

1 – Agustín Rossi (Flamengo): 9.630 minutos

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.