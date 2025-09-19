Sem Cuello, Sampaoli pode apostar em jogador “esquecido” no elenco do Atlético

InícioEsportes
O técnico Jorge Sampaoli, do Atlético Mineiro, pode apostar em um jogador esquecido no elenco para substituir o argentino Tomás Cuello. O atacante sofreu uma grave lesão no empate contra o Bolívar na última quarta-feira (17), pela Sul-Americana, e não deve mais atuar nesta temporada.

Mesmo com opções no banco de reservas, o treinador surpreendeu ao colocar Caio Paulista no lugar do atacante após a lesão. Ele chegou a ser terceira opção para substituir Guilherme Arana, quando Rubens ainda completava o elenco do Galo.

Aliás, o jogador não entrava em campo há quase um mês. Dessa forma, a última partida de Caio foi na derrota para o São Paulo, no dia 24 de agosto. No entanto, ele fez bom proveito ao entrar no último jogo. De acordo com o Sofascore, nos 54 minutos em campo, o lateral teve bons números.

– 23 ações com a bola
– 7 passes certos (de 10) – 70% de aproveitamento
– 1 passe decisivo
– 1 finalização no gol
– 3 dribles certos (de 4)
– 4 duelos no chão ganhos (de 6)
– 1 duelo aéreo ganho (de 2)
– 1 falta cometida
– 1 falta sofrida

Vale ressaltar, portanto, que Caio chegou a atuar no ataque do Atlético em outras duas oportunidades em 2025. Ele entrou no lugar de Cuello, na goleada por 4 a 0 contra o América no Campeonato Mineiro, e substituiu Rony na vitória por 2 a 0 em cima do Internacional no Brasileirão.

Assim, o jogador se torna uma opção para Sampaoli substituir Cuello no time titular do Atlético. O próximo compromisso do Galo, portanto, é contra o Botafogo, neste sábado (20), às 19h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro.

