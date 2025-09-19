Chefe de scout do Cruzeiro revela concorrência com times europeus por Néiser Villarreal

Joaquim Pinto, gerente do departamento de scouting do Cruzeiro, revelou em entrevista à “TV Cruzeiro” nesta sexta-feira (19), que a Raposa superou a concorrência de gigantes europeus para contratar Néiser Villarreal, do Millonarios, da Colômbia. Ele se destacou sendo artilheiro do último Sul-Americano Sub-20 com oito gols e quatro assistências.

“Há certas questões óbvias. Um jogador que, no Sul-Americano Sub-20, onde tem cerca de 200 scouts de todo o mundo, é identificado como o melhor, ou um dos melhores do torneio… São fatos óbvios para ter tido muitos convites. (…) Sabemos que um clube de classe alta do futebol mundial tentou contratá-lo, mas não conseguiu”, contou Pinto.

O Cruzeiro assinou um pré-contrato com o atacante, de 20 anos, no início de setembro. Assim, o jogador passará a ter vínculo definitivo em dezembro deste ano com a Raposa e assinará por cinco temporadas.

Importância do diretor do Cruzeiro em negociação

Ainda segundo Joaquim, Paulo Pelaipe, diretor de futebol do clube, foi uma peça fundamental na contratação.

“Sabemos dos nossos limites. Foi um longo processo, onde fomos conversando com os agentes. No início, teve uma certa recusa. A negociação passou por várias fases. Depois, o Paulo Pelaipe foi fundamental na intervenção, na contratação, porque já tínhamos dado como perdido, mas conseguimos recuperá-lo. Depois, não foi possível, mas tentamos que ele viesse para essa janela. Tentamos um entendimento com o Millonarios, mas não foi possível. Fomos para o plano B, direto no jogador. E não pagaremos qualquer valor para o clube que ele representa. Será jogador do Cruzeiro na próxima temporada”, disse.

O atacante entrou na mira do Cruzeiro pelas atuações na seleção de base da Colômbia. No entanto, ele se destacou sendo artilheiro do último Sul-Americano Sub-20 com oito gols e quatro assistências em nove partidas.

“Enquanto scout, o Néiser era prioridade, mas para o próprio Cruzeiro, ele era prioridade. Então, até nessa questão de empatia entre mim, o scout e os demais profissionais foi importante para perceber que tínhamos uma visão similar do que é um atleta para o Cruzeiro. No caso do Néiser, foi mais um caso complexo”, finalizou.

Vale ressaltar, portanto, que além de times europeus se interessarem pelo Néiser recentemente, o Vasco chegou a ficar muito próximo do jogador no início do ano. No entanto, a negociação não avançou.

