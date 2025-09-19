Mano testa Cristian Olivera como titular do Grêmio na vaga de Alysson

Cristian Olivera agrada durante atividades de preparação e tem chances de ser titular no Grêmio para p clássico - (crédito: Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O técnico Mano Menezes passou a considerar o atacante Cristian Olivera como uma opção para ser titular do Grêmio durante a preparação para o Gre-Nal. O comandante experimentou o uruguaio no lugar de Alysson. Apesar disso, a disputa ainda está em aberto, já que ainda há duas atividades de preparação para o clássico.

No compromisso anterior, a derrota para o Mirassol na Arena, Cristian começou como opção no banco e entrou em campo depois do intervalo na vaga de Dodi. A comissão técnica preferiu preservá-lo, pois ele esteve a serviço da seleção do Uruguai durante as Eliminatórias e acumulava desgaste físico da Data Fifa. Ao mesmo tempo, há a expectativa dos retornos do lateral-direito Marcos Rocha e do atacante Carlos Vinícius. Os dois, assim como o meio-campista Willian, passam por uma preparação especial para atuar no clássico. O camisa 88, aliás, provavelmente fará a sua estreia e deve ganhar a concorrência de Cristaldo.

Grêmio intensifica recuperação de dupla

Marcos Rocha e Carlos Vinícius foram desfalques contra o Mirassol, mas vêm participando dos últimos treinos no CT Luiz Carvalho. Em uma comparação, o centroavante é quem tem mais chances de retornar. Afinal, ele teve apenas um desconforto. O Tricolor gaúcho tem uma prudência maior com o lateral-direito, pois ele teve uma contusão muscular na panturrilha direita.

Caso o camisa 14 não tenha condições, João Pedro deve permanecer como titular. Assim, neste cenário, o provável 11 inicial deve ser: Volpi; Marcos Rocha (João Pedro), Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi, Willian; Cristian Olivera (Alysson) e Carlos Vinicius.

Em comparação à equipe inicial do último clássico, o Imortal pode ter até quatro modificações, exatamente as contratações da última janela. No caso, Marcos Rocha, Erick Noriega, Arthur e Willian. Desse quinteto somente Arthur não seria estreante em Gre-Nal, já que está em sua segunda passagem pelo clube.

