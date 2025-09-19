Vasco tem possibilidades de lei do ex contra o Flamengo; relembre a última

Você, querido Joganauta, saberia responder qual foi o último gol de “lei do ex” que o Vasco fez sobre o Flamengo? Apesar do retrospecto recente ruim, não faz tanto tempo assim. E, neste domingo (21/9), quando os arquirrivais entrarem em campo para o Clássico dos Milhões, pelo Brasileirão, às 17h30 (de Brasília), haverá novas chances para este termo voltar a ser utilizado (ao fim da matéria, veja qual foi a última vez).

Afinal, dois jogadores do elenco vascaíno já passaram pelo profissional do Flamengo. O volante Hugo Moura e o meia-atacante Matheus França. Moura, já estabelecido e titular como zagueiro no Vasco de Fernando Diniz, chegou ao Rubro-Negro para o sub-17, em 2014. Fez toda a base no rival e angariou, assim, 30 partidas pelo time de cima, conquistando Carioca, Brasileiro e Libertadores de 2019.

No Vasco desde maio de 2024, o jogador de 27 anos já atuou em cinco oportunidades contra seu ex-time jogando com a Cruz de Malta. Não marcou gols no período, surgindo, assim, como candidato a “lei do ex” de maneira inédita pelo Gigante da Colina. Ele já esteve desse lado do balcão ao marcar o gol da vitória do Vasco sobre o Athletico (seu clube anterior) pela Copa do Brasil de 2024.

Matheus França não citou nome do rival em apresentação

Já Matheus França, por sua vez, ainda não é titular de Fernando Diniz. Apesar de ser provável opção no banco, não é garantia de que vá a campo, para o que seria sua primeira aparição contra o clube que o revelou. França, afinal, fez 53 jogos como profissional pelo Fla, vencendo a Libertadores e a Copa do Brasil de 2022. Em sua apresentação, no dia 2 de setembro, evitou falar o nome do agora rival.

“Todo mundo sabe da minha trajetória, do meu início no clube rival. Mas o mais importante agora é focar no Vasco. O Vasco é um clube grande e importante. Essa escolha foi minha pela conversa com o Diniz, Felipe, Pedrinho, me apoiaram muito. São pessoas experientes no mundo do futebol. Essa escolha foi muito dependente deles. Agradecer todo o apoio desde o início da conversa. Não tem pressão nenhuma. Muito claro que eu sou um jogador que vou me doar bastante ao Vasco e isso é o que mais importa”, afirmou na coletiva.

Outras “possibilidades”

Lucas Freitas, zagueiro titular com Diniz, não estará em campo pois cumpre suspensão. O defensor, ainda que não tenha atuado como profissional pelo Flamengo, ficou do sub-15 ao sub-20 no rival, jogando por quatro anos na Gávea (entre 2016 e 2019).

Outra “opção” seria o volante Euder. O jogador do sub-20 treinou entre os profissionais nesta semana e pode ganhar sua primeira oportunidade pelo time de cima. Apesar de estar na base do Vasco, ele também atuou pelo Flamengo. Foi entre 2020 e 2023, defendendo o rival vascaíno do sub-15 ao sub-20. Depois de curta passagem pelo Novo Hamburgo, em 2024, chegou a São Januário, se estabelecendo como volante titular da equipe de Matheus Curopos. Outro tipo de lei do ex seria com o técnico Fernando Diniz. Afinal, ele atuou como jogador do Flamengo em 2003.

A última vez

Como prometido, relembremos, então, a última vez que um ex-jogador do Flamengo marcou pelo Vasco no Clássico dos Milhões. Foi em 2021, em jogo pela Taça Guanabara. Na ocasião, o Cruz-Maltino venceu por 3 a 1 para um Maracanã vazio (época de pandemia), com gols de Léo Matos, Germán Cano e Morato. O primeiro foi jogador do Fla em dois períodos. Primeiro, na base, em 2002. Depois, quando voltou por empréstimo junto ao Marselha, jogando oito jogos entre 2005 e 2006.

Desde então, o Gigante da Colina anotou apenas nove gols contra o Flamengo. Gabriel Pec, duas vezes, é o “artilheiro” neste recorte (15 jogos). Puma, Alex Teixeira, Capasso, Jair, Vegetti, Coutinho e Nuno Moreira foram os outros a marcar contra o arquirrival. E neste domingo, haverá lei do ex?

