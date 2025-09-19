??ngel Romero, do Corinthians, afirma que o Brasil “precisa se preocupar mais” com o racismo no país

Ángel Romero, atacante do Corinthians, falou em entrevista a “Uol”, sobre o racismo no Brasil. Ele acredita que o país precisa se preocupar mais com o que acontece entre os brasileiros, para depois começar a melhorar a situação fora do país.

“A gente sente que tem realmente muita discriminação, inclusive entre os próprios brasileiros, entre cidades diferentes. Claro que o que acontece no Paraguai, no Peru, na Argentina ou lá na Espanha, também está errado. Mas o Brasil precisa se preocupar mais aqui dentro, primeiro arrumar as coisas em casa para melhorar lá fora”, disse.

Além disso, ele comentou sobre a diferença da discriminação no Brasil e no Paraguai. Ele ainda afirmou que o primeiro passo para mudança é reconhecer que isso acontece no país.

“Lá (Paraguai) não é tão normal isso de discriminação, não é comum. Há apenas uma favela no país, e a quantidade de pessoas na rua é menor. Claro que existe pobreza no Paraguai, mas é menos visível e as desigualdades sociais são menores, o que ajuda, de certa forma, a reduzir o racismo e a discriminação. Aqui no Brasil existem pessoas com muito dinheiro, com muitas possibilidades, e outras não. Acho que essa diferença atrapalha também. Sei que o racismo aqui é tratado com rigor, inclusive com prisão, pois assumir essa realidade é uma grande responsabilidade. É sempre difícil reconhecer que há racismo ou discriminação em um país, mas é um passo essencial para a mudança que queremos”, afirmou.

Situação de Ángel Romero no Corinthians

Ángelo Romero está com o futuro indefinido no Corinthians. O atacante, que tem contrato até o dia 31 de dezembro, perdeu espaço com Dorival Júnior. No início do ano, ele chegou a ser um dos destaques da equipe. No entanto, nas últimas 10 partidas, portanto, o jogador atuou apenas 173 minutos.

Além disso, Romero tem um salário considerado alto. Dessa forma, a permanência do jogador no elenco acaba se tornando algo inviável e ele deve deixar o Corinthians na próxima janela de transferências.

Aliás, a situação do jogador se assemelha com a de Talles Magno. O atacante também perdeu espaco no Timão nos últimos meses e está com o futuro aberto.

