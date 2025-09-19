Fluminense acerta renovação com lateral-direito Guga

O Fluminense acertou a renovação de contrato do lateral-direito Guga até o fim de 2029. O jogador, que tinha contrato até o fim desta temporada, assinou o novo vínculo, nesta sexta-feira (19), no CT Carlos Castilho. A informação inicial foi da Central Fluminense e confirmada pelo Jogada10. O clube ainda vai anunciar.

Guga, de 27 anos, já estava apto para assinar pré-contrato com outra equipe. Em dezembro, o jogador, entretanto, recusou a oferta inicial do Fluminense, mas as partes voltaram a conversar e tinham interesse na renovação.

O lateral-direito chegou a receber sondagens de outros clubes da Série A do Brasileirão, mas recusou todas para permanecer no Fluminense. Nascido no Rio de Janeiro, Guga está adaptado e não tem interesse em sair da cidade.

O lateral é peça funcional no elenco tricolor, mesmo que nunca tenha conseguido se firmar como titular absoluto. Na temporada de 2025, Guga disputou 34 jogos, marcando um gol e dando uma assistência. No entanto, com a lesão de Samuel Xavier, ele acumula uma sequência de jogos, mas não vem agradando à torcida.

Contratado em 2023, Guga completou recentemente a marca de 100 jogos pelo Fluminense. Ao todo, são 101 partidas, 52 vitórias e dois gols, com 56,7% de aproveitamento. O lateral-direito conquistou um título do Carioca (2023), Libertadores (2023) e Recopa Sul-Americana (2024).

