Hoffenheim x Bayern de Munique: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Bundesliga 2025/26. Neste sábado (20), Hoffenheim e Bayern de Munique se enfrentam às 10h30 (de Brasília), na PreZero Arena, em Sinsheim, pela 4ª rodada da competição. O duelo coloca frente a frente dois tradicionais clubes do futebol alemão.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv (TV fechada), CazéTV (YouTube) e OneFootball (streaming).

Como chega o Hoffenheim

O tradicional clube alemão faz um início de temporada positivo até o momento. Isto porque o time somou seis pontos em três rodadas e aparece na 6ª posição da Bundesliga. Agora, o Hoffenheim terá um desafio pela frente, mas poderá contar com o apoio de seus torcedores para arrancar pontos do Bayern.

Além disso, o time vem de uma vitória por 4 a 2 sobre o Union Berlin.

Contudo, o técnico Christian Ilzer segue sem poder contar com Valentin Jandrey, Adam Hložek e Koki Machida, todos lesionados.

Como chega o Bayern de Munique

Por outro lado, o Bayern está em mais uma temporada no domínio do futebol alemão. O time é o único com 100% de aproveitamento na Bundesliga e lidera a competição com nove pontos em três jogos. Além disso, os bávaros marcavam 14 gols, com uma média de quase cinco gols por partida, e sofreram apenas dois.

O Bayern vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Chelsea, atual campeão do Mundial de Clubes, na estreia das equipes na fase de liga da Champions. O duelo, na Allianz Arena, em Munique, teve dois gols do artilheiro Harry Kane.

Por fim, mesmo com a grande fase da equipe, o técnico Vincent Kompany segue com alguns jogadores no departamento médico. Assim, Raphael Guerreiro, Alphonso Davies, Hiroki Ito e Jamal Musiala, lesionados, estão fora do jogo deste sábado.

HOFFENHEIM X BAYERN DE MUNIQUE

4ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 10h30 (de Brasília).

Local: PreZero Arena, em Sinsheim.

HOFFENHEIM: O. Baumann; V. Coufal, R. Hraná?, A. Hajdari e Bernardo; L. Avdullahu e W. Burger; T. Lemperle, A. Kramari? e B. Touré; F. Asllani. Técnico: Christian Ilzer.

BAYERN DE MUNIQUE: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanisic; Kimmich e Pavlovi?; Olise, Gnabry e Luis Díaz; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

Árbitro: Robert Hartmann.

