Vitória x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória e Fluminense abrem a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado (20), às 16h, no Barradão. O Leão ocupa a 17ª colocação, com 22 pontos, enquanto o Tricolor está na 10ª posição, com 28 pontos. Os times chegam ao duelo com um triunfo nos últimos cinco jogos do Brasileirão. Desta forma, ambos precisam dos três pontos para não se complicarem na competição nacional.

Onde assistir

A partida entre Vitória e Fluminense, pela 24ª rodada do Brasileirão, portanto, terá a transmissão do Premiere.

Como chega o Vitória

O Leão da Barra teve uma semana cheia de treinamentos pensando no confronto contra o Fluminense. O tropeço na última rodada aumentou a pressão por um bom resultado diante do seu torcedor. No Castelão, o time perdeu por 2 a 0 para o Fortaleza e ocupa a zona de rebaixamento.

Rodrigo Chagas irá para o seu terceiro jogo à frente do clube. O treinador terá uma baixa no meio de campo para encarar o Tricolor. Gabriel Baralhas tomou o terceiro amarelo e cumprirá suspensão automática. Por outro lado, ganhou o retorno do lateral-direito Claudinho, que está relacionado para a partida e disputa posição com Raúl Cáceres. Outra novidade é Matheuzinho. O camisa 10 tem chance de iniciar a partida. Assim, o espanhol Aitor Cantalapiedra vai para o banco de reservas.

Como chega o Fluminense

O Fluminense desembarca em Salvador entre a decisão por uma vaga na semifinal da Sul-Americana. A equipe carioca perdeu para o Lanús no primeiro duelo das quartas. Assim, será obrigado a vencer na próxima terça-feira (23) para chegar entre os quatro melhores do torneio. Na última rodada do Brasileirão, o Tricolor perdeu para o Corinthians no Maracanã e estacionou na décima posição. Além disso, precisa voltar a vencer para não se aproximar do Z4.

Com isso, o técnico Renato Gaúcho optou por poupar a maioria dos titulares para o duelo deste sábado, embora precisa do resultado. Nomes como Thiago Silva, Freytes, Renê, Martinelli, Nonato, Acosta e Everaldo não embarcaram com a delegação para Salvador. Assim, a equipe deverá ser similar do jogo contra o Corinthians, pela última rodada, mas sem a presença de Ganso, lesionado. Por fim, Soteldo, que iniciou como titular naquela partida, não viajou com a delegação.

VITÓRIA x FLUMINENSE

24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 20/9/2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Barradão, em Salvador (BA)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres (Claudinho), Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Dudu, Willian Oliveira e Matheuzinho (Cantalapiedra); Erick, Osvaldo e Renato Kayzer. Técnico: Rodrigo Chagas.

FLUMINENSE: Fábio; Fidelis Ignácio, Igor Rabello, Gabriel Fuentes; Otávio, Bernal (Hércules), Lima; Serna, Keno (Santi Moreno) e Cano. Técnico: Renato Gaúcho.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Fernanda Kruger (MT)

VAR: Marcio Henrique de Gois (SP)

