Santos firma parceria inédita para modernizar o CT Rei Pelé

O Santos firmou uma parceria inédita com a WePlan, empresa de assessoria de atletas especializada em gestão financeira, blindagem patrimonial e curadoria de investimentos exclusivos, para modernizar o CT Rei Pelé. O projeto visa reformar os alojamentos dos atletas profissionais e a sala de imprensa da Vila Belmiro. Assim, trazendo mais conforto, tecnologia e modernidade para jogadores e jornalistas que acompanham o dia a dia do clube.

“É um investimento no patrimônio. Estamos evoluindo nesses investimentos com parcerias importantes, junto com a NR Sports e as empresas que estão juntas com a gente, como a WePlan, que entenderam as exigências e necessidades desse momento e estão fazendo esforços para que a gente transforme o Recanto dos Alvinegros em um ambiente totalmente diferente, amplo, mais apropriado para as nossas concentrações e todos os trabalhos que acontecem no CT Rei Pelé”, afirmou o presidente do clube, Marcelo Teixeira.

Com entrega prevista para o final de setembro, a reforma é estrutural e estratégica. Ambientes mais modernos garantem descanso e recuperação física ideal, impactando diretamente na performance dentro de campo. Ao mesmo tempo, uma sala de imprensa renovada melhora a cobertura jornalística e fortalece a imagem do clube.

“Modernizar o CT Rei Pelé é cuidar do atleta dentro e fora de campo. É oferecer estrutura de excelência que inspira performance e motivação. Para a WePlan é uma honra fazer parte do legado de um clube tão icônico”, afirma Sandra Ganzert, CEO da WePlan.

Santos investindo nos seus talentos

Assim, com essa parceria oficializada, o Santos reforça sua tradição de revelar talentos em um ambiente moderno, acolhedor e de alto desempenho. A WePlan reafirma sua missão de transformar o extracampo em espaço de crescimento, bem-estar e legado, mostrando que inovação e colaboração são fundamentais para o sucesso dentro e fora das quatro linhas.

