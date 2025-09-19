Real Madrid x Espanyol: onde assistir, escalações e arbitragem

Real Madrid e Espanyol se enfrentam, neste sábado (20), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela 5ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26. O clube merengue é o único com 100% de aproveitamento, mas encara um adversário que também atravessa boa fase neste início de temporada.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Real Madrid

Líder isolado do Campeonato Espanhol, o Real Madrid volta ao Santiago Bernabéu, desta vez de olho no título nacional. O clube merengue venceu as quatro primeiras rodadas e lidera a competição com 12 pontos, dois a mais que o vice-líder Barcelona e o próprio Espanyol, 3º colocado.

Além disso, outra boa notícia para o Real Madrid é que o técnico Xabi Alonso poderá contar com Endrick, recuperado de lesão, e ganha mais uma opção para o ataque. No entanto, o treinado também precisa lidar com algumas baixas. Rudiger, Mendy e Alexander-Arnold seguem lesionados, enquanto Hujsen está suspenso.

Como chega o Espanyol

Por outro lado, o Espanyol faz um início de temporada surpreendente e promete dificultar a vida do Real Madrid no Santiago Bernabéu. Isto porque o time está invicto nesta edição de LaLiga e tem os mesmos 12 pontos do vice-líder Barcelona, com três vitórias e um empate nas quatro primeiras rodadas.

Ou seja, uma vitória fora de casa pode colocar o Espanyol na liderança do Campeonato Espanhol.

Por fim, o time catalão terá dois desfalques para o jogo deste sábado. Javier Hernández, que está no departamento médico, e Pere Milla, suspenso, são as baixas confirmadas no Espanyol.

REAL MADRID X ESPANYOL

5ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 20/09/2025, às 11h15 (de Brasília).

Local: Santiago Bernabéu, em Madri.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Asencio e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Arda Güler (Ceballos); Brahím Díaz, Mbappé e Rodrygo (Vini Jr). Técnico: Xabi Alonso.

ESPANYOL: Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Urko, Edu Expósito (Terrats) e Lozano; Dolan, Roberto (Kike García) e Puado. Técnico: Manolo González.

Árbitro: Juan Martínez Munuera.

VAR: Trujillo Suárez.

