Sem Depay, Corinthians deve ter Yuri Alberto e Vitinho no ataque contra o Sport

Vitinho deve ser titular do Corinthians contra o Sport - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

O Corinthians terá um desfalque de peso no confronto diante do Sport, neste domingo, às 17h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, pelo Brasileirão. Afinal, o atacante Memphis Depay, camisa 10 da equipe, continua em recuperação de um edema na coxa direita e já soma nove dias sem treinar em campo.

Com a ausência do holandês e a suspensão de Gui Negão, que recebeu o terceiro cartão amarelo, o técnico Dorival Júnior testou um ataque formado por Yuri Alberto e Vitinho.

A formação utilizada nos treinos desta sexta-feira manteve a estrutura da vitória sobre o Fluminense, no último fim de semana. Assim, Fabrizio Angileri segue na lateral esquerda e Matheus Bidu fica mais avançado para reforçar o meio-campo.

A provável escalação do Timão para enfrentar o Sport é: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Fabrizio Angileri; Matheuzinho (Hugo), Maycon, José Martínez, Breno Bidon e Matheus Bidu; Vitinho e Yuri Alberto.

A novidade fica por conta do retorno do venezuelano José Martínez. Ele está recuperado de uma lesão na mão e de um trauma no tornozelo que o tiraram de cinco jogos. Já o volante Raniele foi liberado pelo departamento médico, mas deve começar no banco.

Na lateral direita, Matheuzinho não participou do treino em campo, sendo substituído por Hugo, improvisado. A expectativa, no entanto, é de que o titular esteja à disposição no domingo.

No departamento médico permanecem André Carrillo, Luiz Gustavo Bahia e Rodrigo Garro, em recuperação, enquanto Charles segue em fase de transição para os treinos com bola.

O elenco encerra a preparação neste sábado (20/9), antes da viagem para Pernambuco, onde buscará manter a recuperação no Brasileirão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.