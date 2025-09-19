Comissão da Seleção observará jogos no Brasil e na Europa

Mesmo ao fim da Data Fifa, a Seleção Brasileira segue trabalhando visando a Copa do Mundo de 2026. E, ao longo da última e das próximas semanas, o Departamento de Seleções retorna à rotina de observações de jogos, incluindo compromissos tanto no Brasil, quanto na Europa.

Para os duelos em solo nacional, Rodrigo Caetano (coordenador executivo), Cícero Souza (gerente de Seleções Masculinas), Juan Santos (coordenador técnico), Bruno Baquete e Thomaz Araújo (analistas de desempenho), Cristiano Nunes (preparador físico) e Taffarel (coordenador da preparação de goleiros) estarão presentes em diversos jogos do Brasileirão. Entre eles, o clássico Flamengo x Vasco, no Maracanã, no domingo.

A comissão da Seleção, aliás, já acompanhou a Botafogo 3 x 3 Mirassol, na última terça-feira (16/9). Além destas partidas, acompanhará a Vasco x Cruzeiro (dia 27), Bahia x Palmeiras e Corinthians x Flamengo (ambos dia 28). Pela Libertadores, os compromissos são entre Palmeiras x River Plate (24) e São Paulo x LDU (25).

Na Europa, Paul Clement, Luigi Lasala e Francesco Mauri (auxiliares técnicos), Simone Montanaro (analista de desempenho) e Mino Fulco (preparador físico) marcam presença em vários confrontos de ligas nacionais, Champions e Europa League. Eles estiveram presentes nos jogos entre Juventus 4 x 3 Inter (pelo Italiano), e Arsenal 3 x 0 Nottingham Forest e West Ham 0 x 3 Tottenham (pelo Inglês) – todos no dia 13 de setembro.

Também acompanharam à rodada inaugural da Champions, observando a PSG 4 x 0 Atalanta, Juventus 4 x 4 Dortmund (dia 16), Bayern 3 x 1 Chelsea, Real Madrid 2 x 1 Marselha (17) e Newcastle 1 x 2 Barcelona (18). Eles, assim, seguirão por lá para mais jogos do Campeonato Inglês, Campeonato Espanhol, Campeonato Italiano e, claro, Champions League.

Os jogos que a comissão da Seleção acompanhará

21/09 – Flamengo x Vasco (Maracanã) – Brasileirão

21/09 – Arsenal x Manchester City (Emirates Stadium) – Premier League

21/09 – Lazio x Roma (Estádio Olímpico de Roma) – Serie A

24/09 – Real Betis x Nottingham Forest (La Cartuja) – Liga Europa

24/09 – Palmeiras x River Plate (Allianz Parque) – Libertadores

25/09 – São Paulo x LDU (Morumbi) – Libertadores

27/09 – Atlético Madrid x Real Madrid (Riad Air Metropolitano) – La Liga

27/09 – Brentford x Manchester United (Community Stadium) – Premier League

27/09 – Vasco x Cruzeiro (São Januário) – Brasileirão

28/09 – Bahia x Palmeiras (Fonte Nova) – Brasileirão

28/09 – Corinthians x Flamengo (Neo Química) – Brasileirão

30/09 – Atalanta x Brugge (Gewiss) – Liga dos Campeões

30/09 – Chelsea x Benfica (Stamford Bridge) – Liga dos Campeões

01/10 – Mônaco x Manchester City (Stade Louis II) – Liga dos Campeões

