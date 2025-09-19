Weverton atinge marca histórica na Libertadores após vitória do Palmeiras

Weverton atingiu uma marca histórica na última quarta-feira, na vitória do Palmeiras sobre o River Plate por 2 a 1, no Monumental de Núñez. O goleiro tornou-se o jogador que mais venceu partidas na história da Libertadores.

O jogador estava empatado com o compatriota e também goleiro Fábio, do Fluminense. Com o triunfo do Verdão, Weverton chegou a 64 vitórias na competição, contra 63 do atleta do Tricolor carioca.

“É um orgulho imenso representar as cores do Palmeiras e atingir marcas importantes que todo atleta busca em sua carreira. Agradeço a Deus e aos meus companheiros por me proporcionarem tal feito. Fizemos um grande jogo e trabalharemos forte para conquistar a classificação em casa”, festejou.

Do total de 64 vitórias pela Libertadores, nove foram com a camisa do Athletico-PR, seu ex-clube, e as demais com o Palmeiras. Além disso, Weverton enverga outra grande marca: o arqueiro com mais jogos sem sofrer gols na história: 52.

Além de ter conquistado dois títulos com o Alviverde na competição, Weverton tem outras marcas na história do clube. Afinal, ele é o jogador palmeirense com mais partidas de Libertadores (79) e o que mais venceu (55). Aliás, é o goleiro com mais participações, com oito, à frente do icônico Marcos, que soma sete.

Como venceu a primeira partida por 2 a 1, na Argentina, o Palmeiras pode empatar no Allianz Parque que avança à semifinal. O jogo de volta das quartas ocorrerá na próxima quarta-feira (24), às 21h30 (de Brasília). Assim, o vencedor encara LDU ou São Paulo. No primeiro confronto, vitória dos equatorianos na altitude por 2 a 0.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.