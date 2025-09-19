Porto detona o Rio Ave, segue com 100% e na ponta do Português

O Porto segue com performance 100% no Campeonato Português. Nesta sexta-feira, 19/9, venceu, fora de casa, no estádio No estádios dos Arcos, em Vila do Conde, o Rio Ave por 3 a 0. Os gols foram de Pablo Rosário e Omorodion no primeiro tempo, e Gabi Vieira na etapa final. Gabi, aliás, foi o cara do jogo. Além do belo gol, deu as assistências para os outros dois gols.
Assim, o Porto, com suas vitórias em seis jogos, dispara na liderança do Português, com 18 pontos. O vice-líder são o atual bicampeão Sporting e Moreirense, com 12 e que ainda jogará na rodada. O Rio Ave, parado nos três pontos, está na zona de rebaixamento.
Como o Porto venceu e segue 100%
O primeiro tempo foi todo do Porto, que viu o time da casa criar apenas uma chance com real perigo. No mais, só deu os portistas, que abriram 2 a 0 nos primeiros minutos, e de maneira muito parecida: escanteio cobrado por Gabi Vieira e cabeçadas de Pablo Rosário, aos quatro minutos, e Omorodion, aos 12. O time seguiu em cima até o fim do primeiro tempo, mas sem sucesso para ampliar.
O terceiro gol saiu aos 10 do segundo tempo, em grande estilo. O brasileiro Pepê, ex-Grêmio, fez grande jogada pela ponta do campo, à direita, e partiu para o meio. Viu a entrada de Gabi Vieira e levantou a bola para o companheiro, que estava na área. O toque foi de primeira, no ângulo — um belo gol.
Depois do gol, o Porto seguiu bem superior, perdendo boas chances para ampliar, mas sem conseguir chegar ao quarto gol. Mas o 3 a 0 já estava de bom tamanho. E justo para um time que teve 54% deposse e 19 a 7 em finalizações.
Jogos da 6ª rodada do Português
Sexta- feira (19/9)
Rio Ave 0x3 Porto
Sábado (20/9)
Santa Clara x Alverca – 11h30
Nacional x Arouca – 11h30
AVS (Aves) x Benfica – 14h
Vitoria de Guimarães x Braga – 16h
Domingo (21/9)
Tondela x Estrela Amadora – 11h30
Gil Vicente x Estoril – 14h
Casa Pia x Famalicão – 16h30
Segunda-feira (22/9)
Sporting x Moreirense – 16h15
