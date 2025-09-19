Udinese x Milan: onde assistir, escalações e arbitragem

Após uma semana de descanso por estarem fora das competições europeias, Udinese e Milan voltam a campo neste sábado (20/9), no Bluenergy Stadium, em Udine, pela quarta rodada do Campeonato Italiano. O duelo acontece às 15h45 (de Brasília) e, embaladas por vitórias consecutivas, as equipes chegam confiantes para manter o bom momento na Serie A.
Como chega a Udinese
A Udinese vem de um excelente início de temporada. Isso porque ainda não perdeu em seus primeiros quatro compromissos. Avançou na Copa da Itália, estreou na Serie empatando com o Verona (1 a 1), mas emplacou duas vitórias seguidas: Inter (2 a 1), em pleno San Siro, e Pisa (1 a 0), também fora de casa.
Dessa forma, a equipe do técnico Kosta Runjaic chega como quarto colocado no torneio, com sete pontos, e podendo assumir posições acima em caso de novo triunfo. Para o duelo, no entanto, o alemão não poderá contar com Lovirc (machucado) e Okoye (suspenso). O arqueiro nigeriano, afinal, cumpre suspensão por envolvimento com apostas esportivas. Assim, o jovem romeno Sava segue na meta da Udinese.
Como chega o Milan
Após perder em casa para a Cremonese na abertura do Italiano, o Milan se recuperou e já atingiu duas vitórias consecutivas na competição. Primeiro, contra o Lecce (2 a 0), fora de casa. Posteriormente, contra o Bologna, por 1 a 0, no San Siro. Este último jogo, aliás, marcou a estreia de Rabiot pelos Rossoneri. O francês deve se manter na titularidade após boa exibição.
Quem está fora e desfalca o esquadrão de Massimiliano Allegri, porém, é o meia Jashari e o atacante Rafael Leão – ambos com lesão na panturrilha. Em caso de vitória, o Milan, hoje em sexto, com seis pontos, pode se aproximar dos líderes Napoli e Juventus – únicos 100% da competição, com nove pontos em três partidas.
UDINESE x MILAN
Campeonato Italiano 2025/26 – 4ª rodada
Data-Hora: 20/9/2025, sábado, 15h45 (de Brasília)
Local: Bluenergy Stadium, em Udine (ITA)
UDINESE: Sava; Bertola, Kristensen e Solet; Ehizibue, Atta, Karlstrom, Piotrowski e Zemura; Davis e Bravo. Técnico: Kosta Runjaic
MILAN: Maignan; Tomori, Gabbia e Pavlovic; Saelemaekers, Rabiot, Modric, Fofana e Estupiñán; Pulisic e Giménez. Técnico: Massimiliano Allegri
Árbitro: Daniele Doveri (ITA)
Assistentes: Dario Cecconi (ITA) e Marco Scatragli (ITA)
VAR: Francesco Meraviglia (ITA)
Onde assistir: Disney+ e ESPN 4
