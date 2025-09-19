River Plate ganha “queda de braço” com o Racing nos bastidores

Clubes tem vivido relação conflituosa nos últimos meses fora das quatro linhas - (crédito: Foto: Marcelo Endelli/Getty Images)

O River Plate parece ter conseguido fazer valer sua vontade em detrimento do Racing para o agendamento do confronto entre ambos pelas quartas de final da Copa Argentina. Ao menos, de acordo com informação do portal ‘TyC Sports’.

Isso porque a Associação do Futebol Argentino (AFA) deve definir o dia 2 de outubro como a data para a ocorrência do confronto único. Todavia, sem horário e local definidos. O vencedor dessa chave encara, na semifinal do torneio nacional, o Independiente Rivadavia.

A ideia da representação de Avellaneda era de que o jogo em questão ocorresse apenas na metade do próximo mês. Principalmente, pelo fato do dia 2 de outubro preceder confrontos pesados contra Vélez Sarsfield (23 de setembro, pela volta das quartas da Libertadores) e o clássico contra o Independiente, no Clausura do Campeonato Argentino. A saber, os dois jogos estão marcados para ocorrer na casa racinguista, o Cilindro.

Nos últimos meses, a relação insititucional entre dois gigantes do futebol argentino, casos de Racing e River Plate, possui seguidos episódios de rusgas. As mais marcantes delas envolvendo atletas de passado na Academia como Marcos Acuña e, principalmente, Maxi Salas, que rumaram para a representação de Buenos Aires.

A situação ocorre, aliás, em ambiente onde os dois clubes podem se enfrentar em uma hipotética final de Libertadores. Para isso, além do Vélez Sarsfield, o Racing precisa passar no lado da chave onde também estão Estudiantes e Flamengo. Do outro lado, os riveristas precisam eliminar o Palmeiras além do possível oponente oriundo do embate entre São Paulo e LDU.

